Rosas ecuatorianas ganan espacio en Belarús

Más de 50.000 personas apreciaron arreglos elaborados con rosas ecuatorianas. Las rosas ecuatorianas se posicionan en el Concurso Nacional ‘Worldskills’ en Belarús, en el que las flores constituyeron el principal producto utilizado por concursantes de ese país para la elaboración de arreglos florales. En el evento realizado en el centro de exposiciones ‘Fultbolny Manesh desde el 19 al 24 de mayo, más de 50.000 personas apreciaron los arreglos elaborados con las rosas ecuatorianas.

La participación de Ecuador en el evento permite no sólo promocionar la marca sectorial y la calidad de la rosa ecuatoriana, como producto emblemático de exportación, sino también la marca país a través de los videos ‘All you need is Ecuador’.

Este tipo de eventos permitirá mejorar la presencia de productos ecuatorianos de calidad mundial en el mercado belaruso e incursionar en la región euroasiática.

El ganador del concurso representará a Belarús en el campeonato mundial de floristas que se realizará en Kazán, Rusia en mayo de 2019.

(PF)

Fuente: Cancillería Ecuador