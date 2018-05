Carlos de la Torre: "Reducir impuestos a grandes empresas solo incrementa sus utilidades"

"Para qué van a esforzarse produciendo más si ya ganan más", cuestionó El exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, criticó la idea de reducir impuestos a las grandes empresas porque, a su criterio, "solo incrementan sus utilidades de forma directa e inmediata". Además, según el asambleísta Augusto Espinosa, "seguramente estas son las ideas que motivaron la salida de Carlos de la Torre del gobierno del presidente Moreno".

A través de su cuenta de Twitter, el ex ministro de Finanzas respondió a una publicación del ex director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, quien destacó el discurso de un economista: “Bajar impuestos a los ricos solo logra que estos se hagan más ricos, no generar empleo". Según Orlando, quien fue reemplazado por Marisol Andrade, esta es “una verdadera reflexión de justicia social, equidad y solidaridad”.

“Total acuerdo”, contestó Carlos de la Torre a Orlando y enfatizó que “la reducción de impuestos a las grandes empresas sólo incrementa sus utilidades de forma directa e inmediata. Para qué van a esforzarse produciendo más si ya ganan más”.

A criterio del asambleísta Augusto Espinosa, “seguramente estas son las ideas que motivaron la salida de Carlos de la Torre del gobierno del presidente Moreno”.

En días anteriores, de la Torre mencionó que ciertos lineamientos que se tomarían en el manejo económico, por parte del nuevo ministro Richard Martínez, "no serían los apropiados dada la situación económica que atraviesa el país, especialmente en materia fiscal".

Explicó que la reducción del Impuesto a la Renta, "no ha generado un incremento en la producción" y que deben ser otro tipo de incentivos los que se establezcan. Por ello, negó que a reducción de impuestos y genere producción.

(PP)

Fuente: Twitter – Leonardo Orlando, Carlos de la Torre, EcuadorInmediato