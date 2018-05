Tras un año de gobierno, cae aprobación de presidente Moreno

Explican que caída respondería a que no ha cumplido todas sus ofertas de campaña, desatención a crisis económica y desempleo De acuerdos a varias encuestadoras, existe una caída de la aprobación del presidente Moreno al cumplirse un año de su gobierno. Varias serían las razones de estos resultados, entre las cuales está que no ha cumplido con todas las ofertas de campaña, por priorizar los temas políticos y no atender la crisis económica. Se registran bajas del 60%, con el que inició, al 59% y en otros al 46%.