EXPECTATIVA: Legisladores aún esperan documento que acredite a Pablo Celi como Contralor

Aducen que si no recibe una Acción de Personal correspondiente todas sus acciones carecerían de legalidad Varios legisladores han expresado su rechazo a la designación de Pablo Celi como Contralor subrogante, debido a que argumentan que no ha existido un pronunciamiento oficial que lo acredite en sus funciones, por esto, han solicitado a la Presidenta de la Asamblea Nacional Elizabeth Cabezas la documentación que sustente la designación de Celi en el cargo, ya que hasta el momento no recibe la Acción de Personal correspondiente y todas sus acciones carecerían de legalidad.