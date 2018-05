ECUAVISA: Informe a la Nación genera elogios y críticas

Apenas el presidente de la República, Lenín Moreno, abandonó la Asamblea Nacional empezaron las reacciones de quienes asistieron al informe de labores de su primer año de mandato. Para el asambleísta Roberto Gómez, del movimiento CREO, de oposición al oficialismo, la exposición del mandatario no fue clara y le faltó precisión en los temas más complejos que vive el país. "Un informe light donde no se habló del terrorismo, no se habló de los migrantes", comentó. Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, quien ha respaldado al Gobierno en la Asamblea en algunos temas, también cuestionó el informe presidencial.