ALERTA: Según CNN, refugio de Assange en Embajada de Ecuador está "en peligro"

Su situación actual es "inusualmente mala" y podría abandonar la embajada "en cualquier momento" El refugio de Julián Assange, de casi seis años, en la embajada ecuatoriana en Londres está en peligro, lo que hace que el fundador de WikiLeaks sea arrestado por las autoridades británicas y pueda ser extraditado a los EE. UU., Según dicen varias fuentes a la CNN.

Si bien Assange afirmó en el pasado que su posición en la embajada estaba bajo amenaza, las fuentes dicen que su situación actual es "inusualmente mala" y que podría abandonar la embajada "en cualquier momento", ya sea porque se lo obligarán a salir o por sentirse frustrado. Tan restringido que podría elegir irse solo. Su posición allí está "en peligro", dijo una fuente familiarizada con el asunto.

La salida de Assange de la embajada podría abrir una nueva etapa para los investigadores estadounidenses ansiosos por descubrir lo que él sabe.

CNN informó en abril de 2017 que los EE. UU. prepararon cargos para buscar el arresto de Assange, que las agencias de inteligencia estadounidenses creen que Rusia usó como intermediario para distribuir correos electrónicos pirateados de la campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

Assange y sus abogados dicen que ha estado detenido sin cargos durante 2.720 días, 53 de ellos "amordazados" y aislados de visitantes y fuera de las comunicaciones, y que "no hay ni una pizca de evidencia de que Assange haya hecho otra cosa que publicar material solo como lo hacen los medios todos los días ", según un tweet de sus abogados el 19 de mayo.

"La preocupación desde el primer día hasta el presente es que si Julián Assange sale de la Embajada, será extraditado para enfrentar lo que el director ejecutivo de la ACLU describió como un proceso 'sin precedentes e inconstitucional' según la Ley de Espionaje de los EE. UU la abogada Melinda Taylor le dijo a CNN.

El presidente electo de Ecuador, Lenín Moreno, está bajo creciente presión de Estados Unidos para expulsar a Assange, según las fuentes. Moreno describió a Assange como un "problema heredado" y "más que una molestia" en una entrevista de televisión en enero.

Fuentes familiares también creen que España ejerció presión sobre Ecuador después de que Assange tuiteó el apoyo a los movimientos separatistas en Cataluña, una región del noreste de España en busca de la independencia.

Recientemente, el gobierno ecuatoriano cortó el acceso de Assange a Internet, lo que le hizo prácticamente imposible administrar WikiLeaks. También ha restringido severamente su acceso a los visitantes. Assange ahora solo puede ver a sus abogados, que dicen que sus teléfonos celulares están atascados mientras están dentro de la embajada. Él está lidiando con múltiples demandas.

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador se negó a comentar sobre el caso de Assange, remitió a CNN a declaraciones pasadas sobre la decisión de cortar su acceso a Internet. En declaraciones, el ministerio negó los malos tratos y sugirió que Assange no había cumplido con su acuerdo con Ecuador al discutir públicamente los asuntos internos de otras naciones, presumiblemente España y Estados Unidos. El ministerio "actúa en la más estricta adhesión a la Constitución, las leyes y el derecho internacional", según el comunicado de prensa de marzo de 2018.

Las autoridades británicas han dicho que emitirían una orden para el arresto de Assange si él abandonara la embajada. Enfrenta cargos en el Reino Unido por incumplimiento de libertad bajo fianza por no entregarse para su extradición a Suecia, una acusación que un juez británico confirmó en febrero a pesar de que Suecia dejó de investigar una acusación de violación contra Assange en 2017. Los fiscales suecos mantienen el derecho de reanudar la investigación si Assange deja la embajada, sin embargo.

En los Estados Unidos, el destino de Assange es aún más incierto. Los abogados de Assange afirman que los funcionarios estadounidenses han mantenido una investigación secreta del gran jurado sobre WikiLeaks durante casi ocho años.

"Durante los últimos ocho años, el Reino Unido se ha negado a confirmar o negar que han recibido una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, se han negado a proporcionar garantías de que Julián no será extraditado a los EE. UU. Si tal se recibió una solicitud y se mantuvo una vigilia siempre presente de la Embajada, a pesar de la directiva de la ONU de tomar medidas para garantizar la libertad inmediata de Julián ", dijo Taylor a CNN. "Su silencio lo dice todo, particularmente a la luz de las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses de que el arresto y la extradición de Julián son una prioridad".

Taylor se estaba refiriendo a los comentarios en abril de 2017 del Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions, quien dijo que arrestar a Assange es una "prioridad". "Ya hemos comenzado a intensificar nuestros esfuerzos y cada vez que se puede presentar un caso, intentaremos encerrar a algunas personas", dijo Sessions en una conferencia de prensa en El Paso, Texas.

Los representantes del gobierno de Estados Unidos, incluida la Casa Blanca, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia, no respondieron a la solicitud de comentarios o se negaron a discutir los casos de Assange con la CNN.

"La presencia del señor Assange en la Embajada de Ecuador es un asunto entre el Reino Unido y Ecuador", dijo un funcionario del Departamento de Estado a CNN. "Como cuestión de política, el Departamento de Estado no confirma ni niega la intención del gobierno de EE. UU. De solicitar extradiciones".

La CIA se negó a proporcionar comentarios adicionales sobre Assange y remitió a CNN a las anteriores declaraciones del ex director Mike Pompeo en WikiLeaks, describiendo al grupo como un "servicio de inteligencia hostil no estatal" en lugar de un medio de comunicación. Pompeo, aunque antes tuiteó su aprecio por WikiLeaks y el papel que desempeñó en la publicación de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata durante las elecciones, dijo en una audiencia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en 2017 que Estados Unidos ya no puede darle a Assange una plataforma para hablar libre y abiertamente utilizando la información que le proporcionan los filtradores. "Darles el espacio para aplastarnos con secretos malversados es una perversión de lo que representa nuestra gran Constitución. Ahora termina", dijo Pompeo.

Las autoridades estadounidenses también están profundamente interesadas en seguir investigando la publicación de WikiLeaks de un tesoro de códigos fuente y documentos que revelan detalles sobre herramientas de pirateo de la CIA en marzo de 2017. El principal sospechoso del FBI por la filtración, revelado en documentos judiciales recientemente revelados, es un empleado de la CIA que desarrollado algunas de esas herramientas. El Departamento de Justicia dice que ese individuo también administró un servidor encriptado que contenía evidencia de pornografía infantil. Tanto la comunidad de inteligencia como el Departamento de Justicia continúan investigando el robo, dijo una fuente familiarizada con el asunto a CNN, aunque las dos investigaciones están separadas. Ambos estarían interesados en hablar con Assange sobre la revelación si abandonara la embajada.

Assange ha tenido dificultades con sus anfitriones en el pasado. El incidente más memorable ocurrió en 2013 cuando varios empleados de la embajada fueron castigados, uno de los cuales fue degradado, en parte debido a las acciones de Assange mientras estaban allí, según dos fuentes familiarizadas con el tema, incluida una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano. En ese momento, Assange estaba ansioso por involucrarse para ayudar al informante de la NSA Edward Snowden a buscar asilo en Ecuador, estableciendo a WikiLeaks como la organización preeminente para la protección de denunciantes. Convenció a un empleado de la embajada de alto rango para que lo ayudara. Cuando los altos funcionarios se dieron cuenta, varios empleados sufrieron las consecuencias, incluida al menos una degradación. Assange dijo desde entonces que había alentado a Snowden a quedarse en Rusia.

The Guardian informó la semana pasada que durante años la embajada había gastado millones en proteger a Assange usando costosas herramientas de vigilancia desde cámaras hasta software de espionaje, mientras Assange volteaba y pirateaba los sistemas de comunicación de la embajada. Ecuador ha cortado el acceso a internet de Assange en múltiples ocasiones, la instancia más reciente a fines de marzo.

Fuente: CNN

