LA HORA (Quito) Críticas a la Comisión Disciplinaria de la FEF

Se traspapeló documento y no se sancionó al estadio de Emelec A vísperas del Clásico del Astillero, la no sanción (por esta semana) del estadio George Capwell, donde es local Emelec, ha generado críticas en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Además, el ‘Bombillo’ podrá recibir a la barra ‘Boca del Pozo’ en la platea alta de la general Quito.

El lunes, el Tribunal de Apelaciones levantó la amonestación que ya se había determinado (dos fechas y ya cumplió una) por incidentes entre hinchas de esa localidad y se esperaba que el martes pasado la Comisión Disciplinaria revise el tema; pero, lo aplazaron porque se “perdió” una documentación.

Destitución

A la Ecuafútbol no le quedó de otra y el miércoles anunció la destitución de Luis Idrovo Murilllo, quien se desempeñaba como secretario de dicho Tribunal. El motivo fue por el accionar del dirigente, sobre la disposición establecida el pasado 2 de mayo, pero que quedó anulada por ausencia de un expediente donde se detallaba lo ocurrido el 30 de abril, frente a Aucas, por certamen nacional.

El ente catalogó como una “omisión grave” el no entregar a tiempo la documentación a la Comisión y de forma unánime decidieron separarlos.

Los cuestionamientos no se hicieron esperar en redes sociales. La cuenta de @Maurov_87, indicó que Luis Idrovo, secretario del Tribunal, es hijo del coordinador de Emelec, quien lleva el mismo nombre. “Se desaparecen los documentos por arte de magia y se levanta la sanción como si nada, controlan toda la FEF a su antojo”.

Igualmente @stalinbriones sostuvo que es una “payasada que se levante la sanción y que después se la analice la próxima semana”, cuando ya se juega el Clásico este domingo.

Postura

El presidente de Barcelona SC, José Francisco Cevallos, fue uno de los que se refirió a este caso y dijo que no se oponía a que se levante la sanción, pero que los procedimientos de la FEF eran deplorables. “Son inexplicables. Ya queremos que la Liga Profesional opere. Me parece absurdo que se traspapele un documento y que no esté un abogado, ya estamos grande para esas cosas”.

Esteban Paz, dirigente de Liga de Quito, expuso en su cuenta de Twitter (@StebanPazR) que continuamente se pisa el reglamento. Además, dijo que por decencia deben renunciar los miembros de la Comisión y que “son una vergüenza”.

Francisco Egas, de Universidad Católica, retwitteó el comentario de otro usuario: “Aunque se separe al secretario del Tribunal, igual el infractor sigue sin sentencia”.

Antecedente

Este no es el primer caso en el que Emelec se salva. En otro incidente, en noviembre del año pasado (ante Delfín), solo recibió multas económicas y se abrió un expediente, porque el club no había entregado el video con pruebas de lo que había ocurrido en la misma localidad de la general. La explicación, según la Comisión, fue que el informe no se hizo como ameritaba.