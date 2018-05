"Dejarnos de tanto diálogo y tomar acciones" en política económica, piden Christian Cisneros y Víctor Hugo Albán a Gobierno (AUDIO)

Audio Mayo 24 - Christian Cisneros y Víctor Hugo Albán



Ambos coincidieron en que pequeña y mediana empresa ha sido desatendida en primer año de gestión de presidente Lenín Moreno Tras el primer año de Gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, la situación económica fue evaluada por Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), y el economista Víctor Hugo Albán. Ambos coincidieron en que en este tiempo, se ha desatendido al sector de la pequeña y mediana empresa. Además, mostraron su preocupación por lo que sucederá con la nueva ley económica urgente y lo referente a la industria nacional. Por lo que sus peticiones hacia el régimen es que tras el diálogo, ya se tomen acciones.

Dentro del Colegio de Economistas, comentó Albán, están haciendo cuentas de que es ya un año y tres semanas que se reunieron, por primera vez, con el Jefe de Estado en su domicilio en donde se le hizo una evaluación de la situación económica del país, dejándole por escrito qué es lo que estaba pasando y cuáles serían los caminos a seguir.

“Todos estamos conscientes de que el presidente Moreno fue engañado por su propia gente. Se le dio hojas de ruta y se le dijo que la mesa estaba servida, que fue desmentido. Nosotros nos preocupamos mucho porque no había una transparencia en datos que presentaba el Banco Central como el Ministerio de Finanzas y todo el sector público. Todo el mundo estaba apagado por la disposición del expresidente Correa de que nadie podía hacer alguna declaración y dar información”, comentó.

Según el economista, Moreno recibió al país con una deuda de casi US$80 mil millones de dólares, con una balanza de pagos desequilibrada y con un desequilibrio fiscal de US$8.000 millones. “Nosotros hemos tomado las cifras que ha dado el mismo BCE, unas directamente, y otras que teníamos extraoficialmente, por personas que estaban vinculadas a la misma institución y a nuestro gremio”.

Por lo que recordó que advirtieron al Presidente de la República que “le estaban mintiendo”. Sin embargo, a su criterio, el Gobierno ha cometido errores. “El señor “(Carlos) de la Torre, exministro, no estaba preparado para esa función. Él es un académico, ha leído muchos libros, pero nunca tuvo una experiencia, ni si quiera de analista, peor de otra cosa. Entonces, fue un fracaso su gestión”.

“Mientras que, la señora María Elsa Viteri tiene un pasado negro y frustrante para el país, que la gente tiene que saber, y es la constante de la pérdida de casi US$5.000 millones de dólares. Al declarar el no pago de la deuda, eso significó un incremento de riesgo país y aumentaron las tasas de interés y eso le costó mucho al país. Nosotros denunciamos, inmediatamente que fue nombrada la señora, y la respuesta fue de inmediato. A las 24 horas que fue nombrada la señora Ministra, el riesgo país subió de 600 a casi 800 puntos”, rememoró.

Christian Cisneros, de su lado, no considera que el Gobierno le esté dando el Ministerio de Finanzas al sector empresarial, sino que es “una porción” que los representa, pero no a la pequeña o mediana empresa, o a la economía popular y solidaria, o al sector artesanal. “Si es que a don Richard Martínez le va mal, el Gobierno Nacional va a decir: ya les dimos al sector empresarial la posibilidad de manejar la economía. Pero eso no es cierto”.

Desde un punto más pragmático, dijo, entiende que hay riesgo país y que éste sube y baja, pero lo importante es saber qué pasa con el ciudadano común y en la pequeña y mediana industria, independientemente, de las afinidades e ideologías políticas. “El problema es que hemos pasado ya un año en donde iniciamos con un tema de ‘mesa que estaba o no servida’. Después de eso hubo un tema de corrupción con el cual ningún ecuatoriano estuvo ni estará de acuerdo y se convocó a un diálogo nacional”.

“Sin embargo, en el proceso del diálogo del Consejo Consultivo, se convocó a varios sectores: 1.500 representantes, 1.400 propuestas, 22 mesas, 19 provincias, 189 propuestas sistematizadas, y de esas, ¿qué se ha avanzado? Uno de los primeros puntos de inflexión es ese: convocamos al diálogo, ya participamos, ya hay propuestas, pero ¿qué de esas propuestas se han aceptado y qué no? El mismo Gobierno dijo que había 180 en las que estaban de acuerdo. Bueno, ¿qué ha pasado con eso?”, se preguntó.

Después se volvió, desde su punto de vista, a tener una estrategia desde el régimen, de firmar grandes acuerdos, pero ¿se revisaron cuántos hay?, cuestionó, al tiempo de enumerarlos: Acuerdo por el emprendimiento, por la salud, por la paz, etc., pero, ¿en dónde se ha aterrizado?, es decir, ¿hacia dónde van a aterrizar si no se tiene vigente una propuesta?, se volvió a preguntar.

“Yo tengo todos los días a gente que cierra negocios, que sale del país, que baja las ventas. Tenemos un tema deflacionario, que es la disminución en el consumo. El problema es que si usted tiene que bajar el precio porque no tiene consumo y no se activa la demanda, la consecuencia final es que se disminuye el empleo porque si no vende, tiene que despedir gente”, lamentó. Reflexionando que estos temas han llevado a que haya sectores realmente afectados.

Ahora, mencionó, ya se tuvo una consulta popular en donde se aprobó que se elimine la Ley de Plusvalía, pero ahora el tema es la Ley de Comunicación. “Yo creo que lo urgente que debe enfocarse es en temas a la vena. Ya estuvo bien lo de la corrupción –que hay que combatirla-, pero necesitamos medidas y un plan económico además, de una activación del sector productivo”.

Coincidiendo con Cisneros, Albán recordó que su propuesta siempre ha sido la inversión porque sin ella no habrá empleo. Repercutiendo así, con problemas sociales como la delincuencia y la droga. Para el economista, la pequeña y mediana empresa no ha sido atendida. “Los organismos internacionales, durante el Gobierno anterior, no tenían a dónde venir, venían al Colegio de Economistas por 8 días para recoger determinada información. Nosotros les dábamos alguna que –de contrabando- nos venía”.

“El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el BID, la CAF, etc., tienen créditos rembolsables para la pequeña y mediana empresa, pero no pudieron canalizarlos porque no les dejó el señor (Rafael) Correa. Entonces, un país que requiere de capitales, de tecnología; que tengamos nosotros un comunistoide, de izquierda mal entendida, nos estaba llevando a ser como Venezuela”, criticó.

El economista reiteró que son las cifras las que hablan en la situación económica. El presupuesto general del Estado, en el 2017, fue de US$38.000 millones, mientras que, actualmente, está en US$34.000 millones con un déficit de, alrededor, de US$10.000 millones. “Entonces, lógicamente, desde que asumió el poder hace un año, ya tenía contratado US$3.000 millones de entrada, después se colocó otros US$3.000 millones a través de bono”.

“Él (Rafael Correa) recibió una cantidad de US$400.000 millones porque tuvo la época de oro del precio del petróleo, estaba por sobre los US$100 dólares. Nosotros hemos hecho estudios socioeconómicos de costo-beneficio, es decir, cuánto está invertido y cuánto salió de las arcas fiscales. Mucha gente dice: es que la vialidad, las carreteras, pero ¿sí saben, por ejemplo, cuánto le deben a Panavial, a Herdoiza-Crespo, a Hidalgo e Hidalgo?”, reprochó.

Para Cisneros, hay temas que preocupan. “Nos dicen, por ejemplo, que las carreteras están habilitadas al 65%. Yo decía: ¡Qué pena! En realidad, ya me comienza a dar pena porque la red vial está sin mantenimiento porque no se tiene dinero en el Gobierno”.

“Lo que nos preocupa es cuál va a ser el nuevo modelo económico. Pero ahora si alguien del sector empresarial propone el aumento del IVA esto es algo que no debería sorprender. Si alguien encuentra un hueco de US$ 10 mil millones de dólares lo que tiene que hacer es endeudarse”, dijo, durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Explicó que es imperante trabajar en la industria local. “A mí lo que me preocupa es desarrollar la industria ecuatoriana. Si no vamos a defender el trabajo local transformémonos en un país importador. Estaba revisando un informe sobre los países con mayor protección a la producción nacional y es la Unión Europea, Alemania, Brasil. Es decir son economías desarrolladas”.

“Nuestra urgencia es saber que va a pasar con la industria nacional, si ya se incrementó el volumen de importaciones en un 30%. Esto significa que el desplazamiento de mano de obra y la disminución de las ventas siguen afectando a nuestro sector. A esto le sumamos la compra pública, por ejemplo, ya que se han disminuido los beneficios para PYMES, sabemos que no representamos el mayor volumen de facturación pero somos el 95% del tejido empresarial”.

Explicó que este nuevo año el gobierno tiene que dedicarse a trabajar. “El Ejecutivo tiene que dejarse de tanto diálogo y comenzar a tener acciones realmente que ya beneficien al país”.

Albán aseguró que lo que se busca es un país que pueda desarrollarse. “Nosotros hemos hecho propuestas para disminuir los subsidios y se focalicen. Todo el mundo habla del subsidio del gas y a pesar que es un tema político este se tiene que rever, Imaginen cuánto cuesta el tema del subsidio a la gasolina”.

Aseguró que los subsidios que entrega el Gobierno son cifras cuantiosas que pueden representar una ayuda en la economía del país. “Realimente el Ecuador ahora tiene serios problemas en empleo porque no se apoyó a la empresa en general al país. La mayor aspiración de un joven profesional es vincularse al Estado”.

“Ahora el Gobierno pidió que se funcionen las empresas de Petroecuador y Petroamazonas y es un infierno porque se debe decidir a quién o no sacar de su trabajo. Todos son profesionales. El Desempleo es algo complejo que estamos ya atravesando”, anunció.

Cisneros explicó que el problema es la cantidad de personas que quedan sin un empleo por la decisión de disminuir el tamaño del estado. “Esta gente que sale ¿a dónde va? UBER, Cabify. Muchos de las personas que salen de sus trabajos se acercan a preguntarnos qué negocio se pueden poner. Muchos optan por peluquerías, tiendas y las consecuencias finales es precarizar el trabajo”.

“Cuando yo como emprendedor voy al banco y pido un préstamo este me pide el balance positivo de mi negocio en los últimos tres años y con eso ya se acaba con los nuevos empresarios”. Criticó las tasas de interés que se entregan a los pequeños emprendedores. “No puede ser que la tasa de interés sea del 22% para la microempresa y a los grandes empresarios sea del 6 al 8%. Bajemos la tasa de interés si necesitamos reactivar la economía”

Albán detalló que este año va a ser difícil para el gabinete del gobierno. “Esto va a ser muy complicado porque tienen que empezar endeudando al país nuevamente. Richard Martínez, ministro de Finanzas, ya dijo en sus primeras declaraciones que va a subir el techo de la deuda para que este ya no sea el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) sino que se suba a un aproximado del 60% y extra oficialmente pedir que se le permita adquirir créditos extras”.

“Al segundo año es muy complejo que arranque el sector económico porque aún no se perciben claras perspectivas. Son cosas no de forma sino de fondo que tienen que tratarse de inmediato. No se puedo seguir dialogando sino aterrizar en algo efectivo. Nuestra recomendación es que ya se ejecuten planes y programas que sean reales por ejemplo, el cuidado de la industria nacional y promover estos emprendimientos”, aseguró.

Recordó que existen mecanismos para proteger la industria nacional, “tenemos que aliarnos para trabajar en conjunto para exigir al Gobierno para que nos escuchen porque por ahora el Gobierno está en una línea política que a lo mejor no le conviene al país. Tenemos que nosotros buscar algo que convenga en la parte de producción. Porque necesitamos empleo e inversión”.

Por su parte, Cisneros aseguró que su sector empezará a protestar. “Si tanto molestamos capaz y ya nos dan un ministerio. El tema está en bajar las tasas de interés, hay cosas buenas por parte del Gobierno como por ejemplo, la ley de Inversiones del ministro Campana, el fondo de capacitación, entre otras. Esperamos que este año ya nos tomen en cuenta para promover el desarrollo económico”, finalizó. (JPM/BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato.com/Radio