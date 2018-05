Tras anular sanción a Capwell, FEF destituye a Secretario del Tribunal de Apelaciones

Funcionario no presentó expediente para tratar caso, por lo que suspensión de medida quedó en firme El directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) destituyó al secretario del Tribunal de Apelaciones de la FEF debido a una "omisión grave". Luis Idrovo fue separado de la institución después de que no presentó el expediente sobre la sanción al estadio Capwell, que tenía que ser revisando nuevamente el martes pasado, con lo que la orden de no jugar en el escenario deportivo quedó suspendida.