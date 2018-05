US$ 1363 millones recaudados por Gobierno en primer cuatrimestre del 2018

SENAE anunció que se ha cumplido con la meta propuesta en un 98% El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) aseguró que en el primer cuatrimestre del 2018 el Gobierno ha recaudado US$ 1363 millones de dólares, cumpliendo con la meta planteada en los proyectos de desarrollo del país en un 98%. Este montó logró ingresar al país a pesar de que en este periodo ya no se contaba con las salvaguardias ni con la tarifa del 14% al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Según un boletín de la institución en el 2017 se recaudó US$ 3475 millones de dólares que cumplieron en un 101,5% la meta de recaudación para el año 2017. Asimismo el SENAE ha generado el “Plan Nacional de Lucha Contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera” y ante esto se conformaron 15 unidades de control fronterizo.

“Se han logrado aprehensiones de mercancías ilegales por un momento aproximado a los US$ 46 millones de dólares en el 2017 y en el primer cuatrimestre de 2018 la cifra aproximada la incautación de cerca de US$ 14 millones (47% más que el primer cuatrimestres del 2017)”. Los operativos de contrabando han permitido desarticular una banda de cerca de 12 ciudadanos que presumiblemente habrían perjudicado al Estado por US$ 10 millones de dólares.

Debido a estas aprehensiones se han realizado donaciones por cerca de US$ 4 millones de dólares. Por otro lado se refirió al proceso de subasta en línea y de martillo que han generado cerca de US$ 1 millón de dólares. (BGV)

Fuente: SENAE