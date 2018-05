"Territorio waorani no está en venta", reclama Tomás Nihua a Gobierno Nacional (AUDIO)

Audio Mayo 23 - Tomás Nihua y Brian Parker



Junto con su abogado, Brian Parker, instan a régimen a no ingresar en su zona con fines de explotación petrolera "El territorio waorani no está en venta", fue uno de los reclamos de Tomás Nihua, presidente de la organización waorani de Pastaza, CONCONAWEP, al Gobierno Nacional. El dirigente, junto con su abogado, Brian Parker, expresó la necesidad del respeto que debe tener el régimen a la autodeterminación de los pueblos y a la decisión que tomaron, con 18 comunidades, de decirle no a la explotación petrolera en esa zona.