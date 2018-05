Esteban Bernal: "Orden de trabajo no tiene que ver con informe de Contraloría"

Explicó que este documento motivó investigación, pero aclara que "no refleja la información contenida en los informes aprobados" El asambleísta Esteban Bernal, proponente del juicio político contra la Judicatura, aclaró que la orden de trabajo a la que se refiere Gustavo Jalkh no tiene nada que ver con el informe original de la Contraloría. Explica que para evitar estos inconvenientes, "pongo en el página 7 del juicio político que resulta necesario dejar constancia que la orden de trabajo 080 de 2015 que constan en la página web de la Contraloría no refleja la información contenida en los informes aprobados". Por ello, destacó que lo que busca Jalkh es tergiversar las pruebas que se han presentado en su contra.