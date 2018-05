Guillermo Lasso, en contra de autocensura y pide eliminar también CORDICOM

Critica que no se haya dado paso a propuesta de modificaciones a normativa por parte de CREO El líder de Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, se refirió al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, enviadas por el Presidente Lenín Moreno, precisando la necesidad de eliminar la CORDICOM, pues podría existir la intención de que lo que era manejado por la SUPERCOM sea asumido por el organismo. Asimismo, señaló que no puede existir censura.

En un evento político, Lasso criticó que ha pasado un año de Gobierno y “recién envían un proyecto de reforma a la Ley de Comunicación”.

“Cuando el movimiento CREO ha presentado un proyecto de reforma integral hace más de 6 meses, aprobado por el CAL, ya está presente en una de las comisiones”, recordó.

“Esa es la voluntad política, ahí está, demorado”, dijo Lasso, según precisó, porque a la mayoría oficialista no le interesa la reforma a la Ley de Comunicación.

“Las demoras reflejan la poca voluntad política de cambio para el Ecuador”, mencionó.

Sobre las reformas enviadas desde la Presidencia, habló sobre dos aspectos negativos.

“En primer lugar, desaparece la Superintendencia de Comunicación, pero se mantiene la CORDICOM y mañana hay la tentación de lo que manejaba la SUPERCOM lo maneje la CORDICOM, no señor, libertad de expresión no está sujeta a niveles o hay libertad o no hay libertad”, precisó.

Asimismo, comentó que otro punto importante es la censura a los contenidos, “no puede haber censura, esa palabra censura y libertad se contraponen, no pueden coexistir”.

“Libertad de expresión es integral no puede haber una auto censura”, precisó.

El lunes pasado el Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, entregó a la Presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, la propuesta del Ejecutivo, que contiene, entre otras cosas, la eliminación de la SUPERCOM, cuyas funciones pasarían a la Defensoría del Pueblo y CORDICOM.

Así como también se suprime la figura de linchamiento mediático y se promueve la auto censura de los medios y periodistas.

Con información de Ecuadorinmediato y Twitter

