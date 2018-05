Se reportan daños menores en 38 unidades educativas tras sismo en Cotacachi

Informan que no se suspenden las actividades escolares en Imbabura Este 22 de mayo, en el cantón Cotacachi, de la provincia de Imbabura, se registraron dos sismos de 5,4 y 4 grados de magnitud que se sintió en varios sectores del norte del país. Al momento, se han reportado daños en 29 unidades educativas del cantón, 1 en Otavalo, 1 en Urcuquí y 7 en Ibarra. Con afectaciones no críticas y medias, el Ministerio de Educación anunció que no se suspenden las actividades escolares en esta provincia.