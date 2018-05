Se instala audiencia de apelación solicitada por Jorge Glas

Noticia en desarrollo Este miércoles, se instaló la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para tramitar la audiencia de apelación a la sentencia, solicitada por Jorge Glas, ex vicepresidente del Ecuador, y otros, por el delito de asociación ilícita en el Caso ODEBRECHT. En la sustentación, la defensa de la ex autoridad aseguró que se lo sentenció con un código derogado, por lo que pidió su libertad.

El Tribunal, que está conformado por David Jacho, Marco Maldonado y Marco Rodríguez, se instaló en la mañana de este miércoles para conocer el recurso interpuesto por Ricardo Rivera, Édgar Arias, Képler Verduga, Ramiro Carrillo, Carlos Villamarín y Jorge Glas.

La sentenció también fue apelada por el acusador particular César Montúfar, quien señaló que, si no se hubiese aplicado la favorabilidad a Jorge Glas, su sentencia habría sido mayor y pidió que se defina el monto que debe pagar al país el ex Vicepresidente.

"Creo que fue una apelación absolutamente superficial, que no topó el tema principal, en realidad, la pena de Jorge Glas de 6 años tiene que ver precisamente porque se aplicó el principio de favorabilidad, si se hubiera aplicado el Código Integral Penal vigente, la pena hubiera sido de 6 años 8 meses, incluso, se pudo haber pensado en aplicar el delito de delincuencia organizada, habiendo sido un delito continuado, lo cual implicaba una pena de 7 a 10 años", explicó.

El ex presidente Jorge Glas ingresó a la sala y saludó a los simpatizantes que llegaron a la diligencia así como a su abogado Eduardo Franco Loor y calificó como una "persecución política" en su contra todo el proceso.

"Creo que todo el mundo queda claro, si alguien tenía duda desde el inicio que esto es un caso de judicialización de la política, es una persecución política en mi contra", indicó.

Su abogado, Alejandro Vanegas, en su sustentación, insistió en que a Glas se lo ha sentenciado con un código derogado, que jamás firmó contratos, por lo que pide que se lo declare inocente.

"La Fiscalía llevó mal esa investigación, ahí existió un elemento político que distorsionó por completo la actuación del juicio y generó una alarma social innecesaria que, en una mescla de odio y de conductas que no son propias de un país civilizado, nos condujo a terminar en una sentencia irrita y que está siendo, en este momento, apelada para regresar al Estado de derecho, claramente expuesto que no existe ningún mérito procesal para haberlo vinculado al ex Vicepresidente de la República y menos condenado", explicó.

De su lado, el abogado de Ricardo Rivera, tío de Glas, señaló que la prueba de aquel video en el cual se lo ve conversando con José Santos, ex representante de ODEBRECHT, cuando hablan de JG o del señor vidrio, no habrían podido comprobar que ese JG sería Jorge Glas.

En el receso de la audiencia, Ricardo Patiño, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa y coideario del ex vicepresidente, habló con él durante el receso declarado por el Tribunal que lleva el caso; otros asambleístas correístas, así como también de oposición, están presentes en la Sala.

En los exteriores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se registra, al momento, un plantón de respaldo a Jorge Glas, quienes piden que se deje en libertad a la ex autoridad y lanzan, además, consignas en contra del Gobierno actual.

A la diligencia asiste el Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez.

