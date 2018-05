Para Andrés Mideros, próximos 3 años de gobierno deben ser de concreciones (AUDIO)

Audio Mayo 22 - Andrés Mideros



"Un tema de concreciones de garantizar y de ver por un Estado garante de derechos y en lo que es un programa económico", afirmó Al cumplirse un año de Gobierno y luego de varios encuentros con sectores diversos de la sociedad en el marco del diálogo nacional que impulsó el presidente Moreno, el ex secretario general de la Presidencia, Andrés Mideros, considera que los próximos 3 años deben ser de concreciones en materia social, económica y política. Además, manifestó que este año "ha sido de transiciones políticas, tal vez, de algunos logros de orden intangible" y destacó que el diálogo si ha tenido avances.

En cuanto a los diversos pronunciamientos del presidente Moreno y que han causado polémica en distintos sectores, Andrés Mideros dejó en claro que el Jefe de Estado pidió disculpas, por ejemplo, en sus declaraciones sobre el cáncer y los médicos, por lo que se puede evidenciar que tuvo un exceso en sus palabras. Desde su punto de vista, el Mandatario ha pedido disculpas cuando ha tenido que hacerlo.

Sin embargo, no lo hizo cuando, bromeando, aseveró que estaba “odiando” a quienes votaron por él. El exfuncionario recalcó que ese fue un tema que se lo conversó, no de forma pública, pero lo que indicó es que tal vez se malinterpretaron sus palabras en el momento más álgido frente a lo que se recibía y en realidad lo que se recibió. “Siento que va por ahí, pero no soy yo quien debe interpretar aquello”.

Sobre a los enfrentamientos con el expresidente Rafael Correa, Mideros reconoció que cada vez van bajando de tono y van disminuyendo. “El país tiene que ver hacia adelante. Las últimas recomendaciones en las cuales yo participé con el Jefe de Estado eran más bien de tener una lógica hacia adelante, de lo que le toca enfrentar al país. Este año ha sido de transiciones políticas, tal vez, de algunos logros de orden intangible”.

“Yo creo que es legítima y justa la insistencia en concreciones y creo que eso es lo que tiene que venir en los próximos 3 años de Gobierno. Un tema de concreciones de garantizar y de ver por un Estado garante de derechos y en lo que es un programa económico. La gran apuesta, en este momento, es hacia la inversión privada. Se van a dar algunas concesiones en ese sentido y creo que hay que estar vigilantes de que eso repercuta en el bien común y no en el beneficio de determinados grupos”, mencionó.

Con respecto al secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio y la captura de Katty Velasco y Óscar Villacís, Andrés Mideros admitió que son temas muy duros y desgarradores, en el primer caso, para el cual no estaban necesariamente preparados. “Creo que en eso el Ecuador, a pesar de haber compartido la frontera con Colombia, es una isla de paz como se suele decir”.

“Se vivió con mucha crudeza, se trató de hacer lo mejor. Considero que la respuesta que se tuvo desde las autoridades de seguridad responsables en ese momento fue la adecuada. Se hizo todo lo que se pudo y con la mejor de las intenciones. Creo que cometeríamos un error si caemos en el juego de los delincuentes y de que se busquen responsables en el Gobierno, de este tipo de crímenes porque el culpable, el asesino es Guacho y es la organización que él lidera”, expresó.

Sin embargo, reconoció que al régimen se le puede pedir que rinda cuentas sobre qué es lo que hizo y ver qué puede hacer mejor. Recordó que el día que hubo la marcha por la paz se realizó una misa en la Plaza Grande y allí fue cuando el Presidente conversó con los familiares de los dos ecuatorianos secuestrados. “Sí ha habido un cambio con la modificación de autoridades y un cambio de estrategia. En el primer caso, de los periodistas, el Gobierno sí estuvo en una lógica de negociación”.

“Las recomendaciones del manejo profesional con este tipo de delincuentes es que la relación tiene que ser llevada por profesionales y por expertos. El lado humano de las familias sí se está atendiendo desde el Ministerio del Interior, de Justicia y Derechos Humanos. Se está conversando, se está atendiendo las necesidades de las víctimas, brindando información. Se ha desclasificado documentación, incluso, en el primer caso. En el segundo es un tema que está ahí latente y vigente”, expuso.

