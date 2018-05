Andrés Mideros: "En SENPLADES y Presidencia no se ha hablado de privatización" (AUDIO)

Audio 22 de Mayo - Andrés Mideros



A su criterio, Ecuador va por una senda pertinente en el aspecto económico y destacó que existen señales de que se está mejorando El ex secretario general del Presidencia, Andrés Mideros, se refirió sobre el plan económico y destacó que el presidente Moreno recibió criterios de diferentes sectores para adoptar propuestas que no sean "paquetazos" y que generen incentivos. Señaló que, "lastimosamente, no estaba la mesa servida" porque "yo mismo revisé la información de las distintas instituciones sobre las 640 obras paralizadas sin financiamiento". Además, manifestó que un acercamiento con el sector privado no necesariamente tiene que ser privatización. "Hasta donde yo he estado, en SENPLADES y en Presidencia, no se ha hablado de privatización", afirmó.

Recordó que el 6 de diciembre pidió permiso para defender su tesis, se graduó y para el 11 de diciembre y el presidente Moreno le pide que se haga cargo de la secretaría general de la Presidencia por que Eduardo Mangas estaba siendo desvinculado.

Este nuevo reto, dijo, iba encaminado a poner en marcha la gestión del gobierno. “Vino el triunfo de la consulta, vio un momento de evaluación general del Gobierno y pudimos conversar con el presidente Moreno los avances y planteé mi necesidad de poder buscar otros espacios de una gestión propia y también de otros objetivos personales en el mundo de lo político”. Recalcó que su salida se dio tras conversaciones con el presidente Moreno.

Recalcó que ahora está buscando nuevos horizontes, “el próximo año nos va a poner algunos retos, tanto para Quito como para la economía. No descartar espacios de elección popular, pero también pensar que hay un ámbito en lo económico que va a necesitar fuerza que es la economía popular y solidaria”.

Explicó que en este año “se ha tenido una transición política, la división interna de Alianza PAIS con el expresidente Correa, los temas del ex vicepresidente Jorge Glas, la salida del presidente de la Asamblea. Un año en el que las limitaciones vienen dada por esta frase de que la mesa no estaba servida”.

Con todo esto, mencionó, se tiene el diálogo como una propuesta del primer mandatario con diferentes sectores, en los que considera hubo avances. “El diálogo trajo paz y confianza, después de un año que se concrete también. Dejamos un plan de desarrollo, Plan Toda Una Vida, que buscaba aterrizar el momento económico del país y siguiendo con una protección de derechos”, acotó.

Mideros aclaró que la acción del Gobierno en este año se refleja en varios programas que ya se han emprendido como Mi primera Infancia, las plataformas juveniles, el aumento de la pensión para adultos mayores, como el incremento del seguro social campesino, aumento del desarrollo urbano con el componente variable para el número de niños y personas con discapacidad en el hogar, Ley para erradicación a la violencia de género, Las Manuelas, hay elementos de equidad y justicia social desde la política social que no son menores”.

Sobre el plan económico, destacó que el presidente recibió varias propuestas de diferentes sectores para que adoptar las mejores propuestas y no se den paquetazos y que generen incentivos. “Se plantearon mediadas de perfeccionamiento al sistema tributario, que existe una serie de deducciones, exoneraciones y subsidios. 135 en el país, se escogieron 5 de años. Quitar los gastos deducibles a las persona que gana más de 10 mil dólares, se planteó subir el IVA en productos que no son de primera necesidad a 12% porque ahorita no pagan; se planteó retirar el crédito tributario del ISD en el impuesto a la renta de algunas corporaciones, que las cámaras han estado en contra y hay que ver cómo está finalmente la Ley”.

Mideros recalcó que el diálogo del Gobierno tiene un fin más profundo tomando en cuenta que se tenía a un país polarizado. “El diálogo genera un intangible: confianza y gobernabilidad”, añadió. Recordó que se tiene además, una situación económica que se recibió del gobierno pasado y que es compleja a causa de factores externos e internos. “Había opacidad de las cifras y tomó tiempo saber cuánto se debía. Nos tomó 45, 60 días poder cuadrar las cifras de cuánto mismo se debía y a quién”.

“También se tenía un déficit creciente y una situación que, tal vez, no se maneja tan ampliamente, una situación nada fácil en la reserva monetaria que maneja el Banco Central, que es la reserva internacional de libre disponibilidad que, finalmente, es cuántos dólares tiene el Ecuador para sostener la dolarización”, relató.

Según dijo el Exsecretario de Planificación, ya no se maneja una situación tan extrema porque, de alguna manera, se ha controlado. “El país tiene complejidades. La misma dolarización –que es buena por un lado para la economía- es una camisa de fuerza porque depende de que entren más dólares que los que salen”.

Recordó, asimismo, que el IVA bajó de 14 a 12% porque terminó la Ley de Solidaridad implementada a causa del terremoto del 16 de abril del 2016. Además, se retiraron las salvaguardas a las importaciones. “Entonces, como cayó el IVA, menos ingresos; se acabaron las salvaguardas, mayores importaciones y salida de divisas. En ese contexto recibimos las primeras semanas, los primeros meses y con eso teníamos que ir reaccionando”.

Andrés Mideros fue enfático en señalar que lo primero que dijo el presidente Lenín Moreno frente a esta situación es que no se le dejó la “mesa servida” como se lo habían comunicado desde el anterior gobierno. “Y lastimosamente no lo estaba. Yo mismo revisé la información de las distintas instituciones sobre las 640 obras paralizadas sin financiamiento. US$1.000 millones que iban a caer del cielo. Hay muchas de esas obras terminadas, funcionando, pero que no se habían pagado los contratos, no se habían liquidado las obras y eso requería un presupuesto de US$1.000 millones que no estaba en ningún lado”.

“Nadie nos dijo: usted tiene 640 obras de las cuales, alrededor de 400, están funcionando, están operativas, pero no le hemos pagado al que las construyó. Entonces, hay que hacer una autocrítica sana para mejorar, corregir y adecuar las cosas. Creo que sí hay una preocupación fundamental de la ciudadanía sobre que hay algunas señales de mejora y es que la economía viene creciendo, el desempleo y subempleo vienen cayendo, basta revisar las cifras del primer trimestre del INEC”, señaló.

A su criterio, el Ecuador va por una senda pertinente en el aspecto económico y que existen señales de que se está mejorando. Indicó que existe una apuesta y es que el gobierno de Lenín Moreno apuesta a que el motor de la economía sea la inversión privada, por lo que hay que dar algunas garantías porque conocen que este tipo de inversión no siempre es buena y puede tener sus vicios.

Uno de ellos es el riesgo de la privatización. Ante aquello, el Exsecretario de SENPLADES comentó, como ejemplo, que cuando el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) implementó la tasa por servicios aduaneros hubo una reacción de las Cámaras frente a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). “Yo me reuní con su secretario, Walker San Miguel y él me decía que el problema es que algunos empresarios pensaban que esto era el timbre cambiario porque era una cosa, pero creían que era otra y entonces, ellos estaban en contra de lo que no era”.

“Digo eso en el sentido de que un acercamiento con el sector privado no necesariamente tiene que ser privatización. La privatización está prohibida por la Constitución, hasta donde yo he estado, en SENPLADES y en Presidencia, no se ha hablado de privatización y, si es que en algún momento se habla de aquello, hay que decir que no estamos de acuerdo”, dijo.

Por ejemplo, concesión de vías habría que hablarlo, opinó Mideros. “¿Cómo se mantiene la red vial? O eso hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de un modelo desconcentrado con cooperativas para mantenimiento vial, fomentando economía popular y solidaria, etc. Pero eso requiere recursos, ¿de dónde van a salir cuando el Ecuador ahora tiene un déficit de alrededor de US$6.000 millones?”.

“¿Cómo garantizar la calidad de la red vial? Entonces se puede concesionar, ir a un modelo de Alianzas Público Privadas (APP) para tener peajes diferenciados, que el vehículo de lujo pague más, que el transporte pague menos para que no haya inflación. Es decir, hay modelos que se pueden establecer y que garanticen tener una red vial adecuada porque la otra opción es que lo haga directamente el Estado, pero hay que tener más ingresos para poder hacerlo”, reconoció.

(PP - JPM)

Fuente: Ecuador Inmediato Radio