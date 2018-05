Andrés Mideros no descarta candidatizarse a Alcaldía de Quito (AUDIO)

Audio Mayo 22 - Andrés Mideros III



"Creo que es hora de que la capital empiece a buscar nuevos cuadros y nuevas ideas", señaló El exsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Andrés Mideros, no descarta lanzarse como candidato a Alcalde de Quito. Pese a asegurar que aún no se ha conversado dentro de Alianza PAIS (AP) sobre esta posibilidad, el exfuncionario reiteró la necesidad de una renovación de ideas para la capital.

“Creo que es hora de que Quito empiece a buscar nuevos cuadros y nuevas ideas. No descartaría ser candidato por Alianza PAIS. No se ha hablado de eso, pero no lo descarto”, comentó durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Sin embargo, Mideros no sería el único que estaría pensando en esta posibilidad. Dentro de Alianza PAIS también se habló del asambleísta Jorge Yunda, quien tampoco descartó esta opción y aseveró que se tendría que conversar en el marco de la organización política.

Varios son los nombres que ya suenan para ocupar la Alcaldía de Quito. Esta mañana, por ejemplo, Paco Moncayo manifestó que sus dos gestiones como burgomaestre de la capital generan buenos resultados en las encuestas actuales.

Es así que indicó que su candidatura para la Alcaldía depende de varios factores, pero recalcó que "no le voy a decir no al pueblo de Quito, si de manera amplia me pide que venga a trabaja por esta ciudad". Además, espera que los candidatos que se vayan a presentar "sean buenas personas y estén al servicio de la gente". (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com/Radio