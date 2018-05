Sofía Espín: "Jorge Glas es preso político, informes internacionales se suman a denuncias"(AUDIO)

Audio mayo 22-Sofia Espin



Documento evaluatorio por parte de Hugo Gutiérrez dice que existen irregularidades en caso a ex vicepresidente Sofía Espin, asambleísta se refirió al informe evaluatorio sobre los resultados de la visita efectuada al detenido, ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas presentado por el diputado chileno Hugo Gutiérrez. Recordó que Hugo Gutiérrez fue uno de los diputados que logró el desafuero de Pinochet y que este tiene una larga transcendencia en defensa de los derechos. "Este es más que una voz autorizada en estos temas".

“El informe jurídico que nos envía algunos diputados y asesores jurídicos va a abonar también a las demandas internacionales que seguramente se presenten en el caso del Vicepresidente”. Explicó que este documento contiene tres partes. Primero se declaró que hubo usurpación del cargo “por cómo se sacó al vicepresidente y se nombró a otra persona”.

Asimismo se refirió al desafuero y explicó que se da cuando se quita inmunidad y se permite que inicien investigaciones por asociación ilícita, “esta petición es realizada por la Fiscalía y la Asamblea decide quitar este fuero de corte”. Explicó que este informe no cuestiona el permiso que hace la Asamblea sino a lo que hace el Fiscal y los jueces con esta decisión.

Espín aseguró que el informe denuncia que ha habido varias irregularidades en el juicio. “Lo que les lleva a concluir que es un juicio inválido. Esto permite demostrar que ya por miradas internacionales, ya no solo por asambleístas ecuatorianos, la gente comienza a cuestionar el juicio a Jorge Glas”.

Aseguró que uno de los institutos, de gran renombre en Brasil, ha aceptado el caso de Jorge Glas y el posible caso del Presidente Rafael Correa, “donde la Contraloría saca un informe a todas luces irregular, descabellado, intentando poner responsabilidades de peculado por hacer un decreto”.

Sobre el informe comentó que “este documento será presentado a varias instituciones, incluyendo al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y Corte Nacional de Justicia. Hemos pedido se analice este informe en el juicio que el miércoles 23 empieza sobre la apelación que ha hecho el ex vicepresidente de la República”.

Explicó que la información que incluye el documento es “grave. Esto ya no solo es de sus coidearios esto es ya de miradas extranjeras y cada vez más voces se van a sumar. De la manera que el vicepresidente fue sacado de su cargo fue ilegal”. La legisladora aseguró que este informe entregado tiene “un peso moral” en el juicio y tiene que analizarse.

“Lo que nosotros esperamos es que haya justicia y que el tribunal revea que el vicepresidente fue juzgado con un código penal que ya no existía, como por ejemplo. Hay muchos juristas ecuatorianos que esto les parece una aberración pero lamentablemente esto se calla. Yo creo que incluso ni siquiera los asambleístas que dieron paso al proceso de desafuero conocen esta información y por eso se les va a hacer llegar a la Asamblea Nacional”, mencionó.

Espín aseguró que se ha pedido que el informe sea ingresado al análisis de los jueces del tribunal que llevarán el proceso de apelación del ex vicepresidente Jorge Glas. “Queremos que se noten las irregularidades en el juicio”.

La asambleísta explicó que una de las cosas graves en el proceso contra Jorge Glas fue, “cuando el ex Fiscal pidió el desafuero y se dictó una medida cautelar donde se le prohíbe la salida del país al Vicepresidente. Lo que dice la ley es que si esta persona rompe esa medida cautelar entonces se cambia la misma, y el vicepresidente nunca hizo esto. Hay que recordar que Jorge Glas tenía protección policial y militar y esto se cambia”, mencionó.

“Se cambia la media cautelar solo para empezar una prisión para que se le quite el cargo de vicepresidente a Jorge Glas”. Espín explicó que desde ese momento ya cualquier decisión fue controvertida, “esto fue ilegal. Él debía estar en libertar porque su defensa fue mucho más compleja desde la prisión. Lo toman preso para que después de tres meses se le quite su nombramiento”, aseguró.

La legisladora comentó que la Asamblea entregó el desafuero porque pensaron que estaban “ante una justicia independiente. Hay que recordar que el Presidente Lenín Moreno impuso presión ante los jueces para que se dicte una sentencia en contra de Glas”.

“No solo fueron esas irregularidades. Inclusive se le dio la máxima sanción con el Código Penal derogado y no con el actual”. Del mismo modo mencionó que en el juicio se dieron controversias, “en el proceso no se permitió hablar a los peritos que eran beneficiosos para el vicepresidente”.

Recordó que “uno de los peritos decía que había un pendrive que no era una prueba válida porque no sabía la computadora de donde salió. Este hecho fue porque el policía que trajo este pendrive dijo que la computadora la boto a la basura. Estas son las cosas que le han pasado a Jorge Glas y que no han salido a la luz pública”.

Espín aseguró que estos informes internacionales no tienen ningún temor en denunciar las irregularidades que tiene el caso Glas. “No tiene presiones y no hay temores”. Cuestionó el estado de la juridicidad del país. “Si al segundo mandatario se le hizo un caso tan controversial, imagínense lo que nos puede pasar a las personas comunes y corrientes”.

Del mismo modo, se refirió al caso del ex fiscal, Carlos Baca, donde se decía que supuestamente manipulada prueba y tenía acuerdos con Odebrecht. “sí como se forjó pruebas en el caso de José Serrano porque no podemos intuir que se forjaron pruebas en el caso de Jorge Glas”.

“No entiendo como después de las declaraciones de que a Glas no se le encontró dinero en sus cuentas sigue preso. Si no hay la materialidad del delito porque el vicepresidente sigue en la cárcel. Si no hay bienes comprados por Jorge Glas porque se lo sentenció a seis años. El ex fiscal anunció que estaba haciendo las investigaciones para encontrar la ruta del supuesto dinero. Porque si recién se estaba haciendo esto ya hay sentenciados”.

Espín aseguró que el mismo ex Fiscal dijo que Jorge Glas sufrió un juicio político. “Hemos ido sumando, por ejemplo, yo pedí que en el caso de juicio político entre el José Conceição dos Santos donde el ex fiscal mencionó que no se le incluía porque ya tenía sentencia ejecutoriada en Brasil. Ahora sabemos que es mentira, gracias a los papeles que nos manda la Corte Nacional de Justicia sino que este señor tiene una medida cautelar, antes de que inicie su proceso”.

“Jorge Glas es un preso político y cada vez más la ciudadanía se da cuenta de las irregularidades”. Sobre las inquietudes que tiene la asambleísta sobre el Contralor Pablo Celi dijo que “el video donde Celi rompe la notificación de cese de funciones es un ejemplo de que el Contralor se ha asignado funciones y esto significaría que todas sus acciones no tienen validez”.

La legisladora Espín explicó que las irregularidades que se están viviendo en el Gobierno en algún momento le van a pasar factura al Ecuador. “Realmente el Ecuador vive un proceso de destrucción y estamos a fuerza del poder político que vienen dirigidas desde Carondelet”. Recordó que se ha pedido el juicio político para Pablo Celi donde demuestre que él es Contralor designado. “Creemos que hay motivos y también consideramos que hay otras bancadas que apoyan el juicio político al Contralor”.

“Sabemos que hay prioridades en la Asamblea también, por ejemplo, desean sacarle del puesto a la canciller María Fernanda Espinosa porque la derecha quiere que en ese puesto ya no este una persona progresista. Yo si quisiera que exista un proceso de juicio político al Ministro de Agricultura ya que en la costa ecuatoriana hay un terrible problema con los arroceros pero eso no le importa a la política ecuatoriana”, finalizó. (BGV)

