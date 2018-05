"Informe de Contraloría es devastador, por eso intentan desestimarlo", responde Esteban Bernal

Presidente de Consejo de Judicatura aseguró que pruebas presentadas por asambleísta, en proceso de juicio político en su contra, son falsas Luego de que el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, asegurara que las "pruebas presentadas por el asambleísta Esteban Bernal son falsedades", dentro del proceso de juicio político en su contra y la de los demás miembros del organismo; el legislador, en declaraciones a la prensa, reiteró que la documentación es verdadera y que presentó un informe de la Contraloría General del Estado original, entregado por la Fiscalía de Guayaquil.

“Trata de protegerse a través de certificaciones de la Contraloría atípicas porque certifica una síntesis, que jamás presenté”, aseguró el asambleísta. Además, invitó a los ciudadanos a entrar a la página web de la Contraloría General del Estado y digitar el número de informe que es el 0070-2016 en donde se despliega exactamente el mismo informe presentado para solicitar el juicio.

Según Bernal, se presentó con documentos originales solicitados a la propia Contraloría General del Estado. “El informe de Contraloría es devastador, por eso intentan desestimarlo, pues en sus páginas 44 y 47 dice que en el Consejo de la Judicatura dio nombramientos de agentes fiscales a gente que obtuvo puntajes menores. Eso es más que suficiente para que el juicio político y la censura se viabilicen”, insistió.

Bernal aseguró que quienes conocen el sector público saben que los informes de la Contraloría tienen cuatro aspectos: observaciones, recomendaciones, conclusiones y responsabilidades, por lo que si la Contraloría no pone responsabilidades al Consejo de la Judicatura debe responder por su actuación. “Lo que certifica es que no hay responsabilidad, pero no dice que no existen observaciones, ni conclusiones o recomendaciones”, puntualizó.

Por último, sostuvo que la Asamblea debe llamar al Contralor para que explique por qué ante tamaña observación, sobre nombramientos de agentes fiscales que no cumplieron el puntaje, no se generan responsabilidades. (JPM)

Fuentes: Asamblea Nacional – Ecuadorinmediato.com

Foto: Ecuavisa