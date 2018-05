Pamela Aguirre: Presidente Moreno "no tiene gestión para informar"

Lamenta que no se haya cumplido, en este primer año, con promesas de campaña La parlamentaria Andina, Pamela Aguirre, explicó que el primer año del presidente Moreno, "termina con profunda preocupación porque no ha cumplido, entre otras cosas que integran el plan de trabajo, "con la venta del avión presidencial, se prometieron casi 400 mil casas, el plan de chatarrización, se prometió hacer el Banco del Pueblo". Por ello, aseguró que el informe de gestión que dará el primer mandatario este jueves 24 de mayo, "será muy corto porque no tiene nada que informar, no tiene grandes cambios que haya realizado en su gobierno".