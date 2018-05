Canciller Espinosa: "Que investiguen por qué Guillermo Lasso defiende candidatura hondureña" en ONU

"Es doloroso que se pongan intereses personales, amistades y negocios por sobre el interés del Ecuador", lamentó La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, señaló que el juicio político que se impulsa en su contra es "una persecución política por un partido de la oposición", encabezado por Guillermo Lasso, "quien está a favor de Honduras". Expuso que se trata de "evitar que Ecuador presida la Asamblea de Naciones Unidas y por eso refuerzan su ataque hacia mí". Por ello, pidió a periodistas que investiguen "por qué Guillermo Lasso defiende la candidatura hondureña por sobre la de Ecuador".

Sobre el juicio político que se impulsa en la Asamblea, sostuvo que “los asambleístas tiene el derecho de hacerlo, pero deberán seguir el debido proceso”. Pero lamentó que sea “una persecución política y no que la canciller rinda cuentas de lo que ha hecho”.

Manifestó su satisfacción por el trabajo realizado, “para revitalizar y refrescar relaciones con todos los países del mundo, consulta políticas, acuerdos, visitas mutuas, 10 años de relaciones con Japón, gabinetes binacionales con resultados concretos”, así como han dedicado “mucho tiempo” al tema de la frontera norte.

“Es una persecución para evitar que Ecuador vaya a presidir la Asamblea de Naciones Unidas y por eso refuerzan su ataque a mí, para evitar que Ecuador obtenga esta designación”, precisó.

La canciller mencionó que quien ha hecho vocería “de esta persecución” es un partido de la oposición que no ganó las elecciones. “Creo que debemos ser el único país del mundo que cuestiona que la canciller viaje y que, pese a que su país esté de candidato, resulta que hay un sector de la oposición, encabezada por un ex candidato presidencial (Guillermo Lasso), que está a favor de Honduras, el país contrincante”.

Por ello, pidió que “algún periodista investigué por qué Guillermo Lasso defiende la candidatura hondureña por sobre la de Ecuador”.

“Es doloroso que pongan intereses personales, amistades y negocios por sobre el interés del Ecuador y la importancia de esta designación”, afirmó al precisar que en la comunidad internacional “nadie se acordará en mi nombre, sino de Ecuador”.

Reiteró que es una persecución política “sin mayores argumentos que está siendo utilizada, precisamente, para afectar la candidatura del Ecuador a las Naciones Unidas”. Es evidente, dijo, que todo esto “tiene que ver con ciertos compromisos que puede tener Guillermo Lasso para que Ecuador no llegue a la Asamblea General”.

Sobre su ausencia a la comparecencia en la Asamblea, Espinosa aclaró que en ninguna ocasión, en los 11 años que lleva de servicio público, ha dejado de asistir a una convocatoria del Legislativo. “En el momento que llegó la convocatoria a mi oficina, estaba volando a Rusia. Cuando me bajo del avión me indican esto y dije o suspendo la visita, que habría sido muy costoso para los intereses de Ecuador, o me regreso, incluso pedí que me vieran en qué vuelo podría regresar, pero no habría llegado el miércoles”, expresó.

Recordó que un periodista de un medio internacional le dijo que no se había dedicado a la campaña y solo se ha dedicado al tema de frontera. “Le dije que efectivamente, en este momento mi responsabilidad es ser la canciller, pero eso no significa quedarme sentada en mi oficina”, acotó.

Desde la primera explosión en San Lorenzo, comentó, “estamos organizados en una suerte de cuarto de guerra en la Cancillería: 24/7 a darle seguimiento, conversaciones mías todos los días con la canciller de Colombia, habíamos facilitado el viaje de los familiares a Lima y cuando nos enteremos del asesinato de inmediato reaccionamos, pedimos cita con el Presidente Santos, la ayuda a la Cruz Roja”.

Recalcó que su trabajo es diplomático y “lo que nos correspondía lo hice junto al equipo de la Cancillería, así como con los embajadores de Colombia y de la OEA”.

Sobre la versión de honduras de que Ecuador no respetó los acuerdos, Espinosa expuso que “Ecuador pidió un intercambio mutuo de candidaturas hace algunos años cuando se daba la elección de jueces para la Corte Interamericana. Pide Ecuador un intercambio de votos y Honduras no contesta, hasta días antes de la elección, cuando dice que unilateralmente apoya”. Además, indicó que por 10 meses la candidatura hondureña no contó con el endoso de América Lantina y el Caribe porque “no tuvo apoyo y acogida”.

Fuente: Pública FM

Fuente: Pública FM