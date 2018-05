Paco Moncayo: "No le voy a decir no a Quito, si me piden que regrese"

Sin embargo, señaló que hay que esperar las decisiones de su partido, resultados de encuestas y otros factores El general Paco Moncayo manifestó que sus dos gestiones como alcalde de Quito generan buenos resultados en las encuestas actuales. Manifestó que la candidatura para la Alcaldía de Quito depende de varios factores, pero recalcó que "no le voy a decir no al pueblo de Quito, si de manera amplia me pide que venga a trabaja por esta ciudad". Además, espera que los candidatos que se vayan a presentar "sean buenas personas y estén al servicio de la gente".