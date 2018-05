ANDES (Quito) Árbitros se ausentan a un partido del campeonato ecuatoriano

Terna arbitral, liderada por Omar Ponce, no se presentó para pitar el último partido de la Fecha 14 del Campeonato Ecuatoriano Como medida de protesta por las agresiones sufridas por sus colegas en un partido de la Sub 18 entre Universidad Católica y Aucas, los árbitros del cotejo entre Aucas y Universidad Católica no se presentaron al compromiso de esta noche.