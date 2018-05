Como protesta tras agresiones, árbitros no pitarán en partido Aucas-Católica

Agremiación de jueces pidieron además, que se elimine a U. Católica de competición Sub-18 Los árbitros designados para el partido de esta noche entre Aucas y Universidad Católica no se presentarán. Así lo confirmó el presidente de la Agremiación de árbitros del Ecuador, Luis Muentes, quien aseveró que esta decisión se da como medida de protesta y en solidaridad por los incidentes ocurridos el fin de semana en los que un juez nacional fue agredido por elementos de la Sub-18 de la Católica.

“Es una propuesta en firme. Aunque no nos crean, nosotros hoy no nos vamos a presentar. Ya pensándolo con cabeza fría, recalco que nos sentimos afectados por lo que sucedió con nuestros compañeros, el año pasado sucedió algo similar con Santa Rita y no le pitamos el duelo de la categoría mayor. Hoy creo que ante esta situación lo mínimo que podemos hacer, es no presentarnos a pitar Aucas-U Católica para que se nos respete”, enfatizó Muentes.

El titular de la Agremiación dice estar cansado de los abusos a los réferis nacional, que no cuentan con el respeto y protección necesaria. "Ya estamos cansados. Los únicos que arriesgamos nuestras vidas en la cancha son los compañeros árbitros", aclaró. Por otra parte, Muentes pidió que se elimine a Universidad Católica de la competición Sub-18.

Por otra parte Marco Muzo, presidente de la asociación de árbitros de Pichincha y cuarto vocal de la asociación nacional hizo énfasis en entrevista con el programa “La primera luz” que no se puede fomentar la agresividad hacia a los árbitros y más aún en categorías formativas con chicos que recién están creciendo en el fútbol.

Así mismo confirmó las palabras de Luis Muentes de que no se va a pitar el juego entre Aucas-Universidad Católica. “Se tomó una decisión firme. Hemos vistos la disculpas de Católica, pero eso no cambia en nada la agresión que sufrieron nuestros colegas”, añadió. (JPM)

Fuentes: El Telégrafo – La Red – Ecuadorinmediato.com