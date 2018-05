Ramiro Rivadeneira: Con nuevo reglamento, "Consejo Transitorio elegirá a dedo a autoridades definitivas" (AUDIO)

Audio Mayo 21 - Ramiro Rivadeneira



Además, anunció que "Ecuador será observado ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por atentar a independencia de Defensoría del Pueblo" El ex defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, alertó que el nuevo reglamento de elección de autoridades que emitió el Consejo Transitorio "es gravísimo" porque ya no será mediante concurso de méritos y oposición, sino que, "lo que están diseñado es un proceso para que ellos elijan a dedo a las autoridades definitivas". Explicó que actualmente, cualquier persona tiene el derecho de postularse al concurso, pero bajo este reglamento ya no podrán y deberán venir promovidos por una organización de trabajadores, empresarios, académicos, entre otros. Además, anunció que "Ecuador va a ser observado ante Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por los actos que está realizando y específicamente por este atentando a la independencia y autonomía" de la Defensoría del Pueblo.