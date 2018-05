Paco Moncayo: "En frontera no hay votos, Estado abandonó a estas provincias"

EX alcalde de Quito explicó que se ha generado depresión económica en este sitio Paco Moncayo, ex alcalde de Quito y excomandante del Ejército, aseguró que el Estado ha abandonado a las provincias en la frontera debido a que en estos lugares no hay los suficientes votos. "Detrás de la inseguridad en la frontera hay una motivación política en estas zonas no hay votos y por eso se ha generado una depresión económica.