Si Alcalde Rodas no rectifica, se tendrá que promover su destitución, apoya Carla Cevallos (AUDIO)

Audio Mayo 21 - Carla Cevallos



Cree que a próximo alcalde le tomará dos primeros años en dar institucionalizar a Municipio de Quito Carla Cevallos, concejal de Quito, precisó que el Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, es una persona trabajadora, "pero el gran problema es estar rodeado de funcionarios que no son técnicos, tal vez son allegados a él desde su niñez, desde su infancia, eso no le ha dejado que la ciudad progrese". Dijo sentirse "avergonzada" por ser concejal de Quito, "porque la ciudad no está bien" y vaticinó que nuevo burgomaestre demorará dos años en "poner orden casa adentro". De no encontrar respuesta en la autoridad capitalina, no descarta apoyar una propuesta de destitución de Rodas.

Cevallos “hasta el último” ha tratado de apoyarle al alcalde Rodas sin ser de su partido.

“Le apoyé para que pueda tener su préstamo y haga obras para la ciudad, actualmente, no vemos que salga ese préstamo para la ciudad, no sabemos en qué situación está ese préstamo que se aprobó en el Concejo Metropolitano y viendo calles que están contempladas en el préstamo, pero, a la final, ya están ejecutadas en nuestra ciudad, es decir, que no está ni bien hecho”, criticó.

Por ello, han sido convocados los ediles para una sesión extraordinaria este lunes, a las 17h00, para tratar, entre otras cosas, situación de la Empresa de Obras Públicas, Quito Cables y Solución Guayasamín.

“Le pedimos en sesión ordinaria, el anterior jueves, que incluya, el jueves, en el orden del día, conocer el estado de esta empresa pública tan importante, la gestión que hacen para la ciudad, sin embargo, sabemos los antecedentes del día jueves que no sesionamos, no pudimos sesionar, el día de hoy (lunes) vamos a tratar esos temas con mucha responsabilidad”, añadió.

Según la concejala, la EPMMOP ha sufrido cambios complejos cada dos años con nuevos gerentes, lo que ha generado que no exista estabilidad.

“Con una ejecución de no más del 50 por ciento el anterior año, teniendo el dinero y los fondos ahí, que no hayan ejecutado, es bastante irresponsable porque, tal vez, no conocen que Quito tiene varias necesidades de obras”, precisó.

“Son bastante las necesidades como para ver con indignación que no se haya podido ejecutar los temas planificados”, indico la concejala Cevallos, al tiempo de aclarar que no quiere ser calificada como “rival de Rodas”.

“El Alcalde es una persona trabajadora, eso no lo puedo negar, pero el gran problema del Alcalde es estar rodeado de funcionarios que no son técnicos, tal vez con allegados a él desde su niñez, desde su infancia, eso no le ha dejado que la ciudad progrese y que la ciudad se desarrolle, ese ha sido el gran perjuicio que le ha dejado esta administración municipal, la ciudad en sí”, sostuvo.

Cevallos manifestó también que apoyará las cosas que estén bien hechas y las que no, “no tendrán mi apoyo, tengo que ver el beneficio de mi ciudad”.

“Quisiera que veamos los votos y todas las ordenanzas que hemos podido aprobar, de iniciativa, inclusive, del Alcalde, se han apoyo con unanimidad, veo que nos están culpando, sin embargo, el mal manejo político del Concejo ha llevado a que nunca se tenga un Concejo totalmente tranquilo, el Alcalde nunca se ha podido sentar con todos los concejales a acordar una agenda legislativa, que es nuestra función, eso ha sido penoso, como concejales nos hemos tenido que incluir en órdenes del día y nada más”, criticó.

Por ejemplo, Cevallos, al tratar de promover una ordenanza, contó que el proceso se demoró tres años “cuando yo pertenecía al bloque del Alcalde”.

“Me pusieron un obstáculo ahí, no puede decir que los concejales no le hemos ayudado a trabajar, le hemos ayudado, quienes nos han puesto los obstáculos ha sido gente del Alcalde lamentablemente”, aseguró.

Negó la versión del burgomaestre, quien señaló que quienes buscan la reelección son los que generan incidentes. En su caso, dijo, “no estoy segura si es que otra vez (se postulará)”.

“Me he visto avergonzada de ser concejal metropolitana de Quito, por muchas cosas que han sucedido, porque la ciudad no está bien, ha sido bastante desgastante en lo joven que soy, la política está fea en nuestro país y en nuestra ciudad”, analizó.

A criterio de Cevallos, el próximo Alcalde de Quito se demorará dos años en “poner orden casa adentro”.

“El Alcalde, que le falta el 20 por ciento de su gestión, podría dejar poniendo orden y que el Municipio sea una institución respetable, con funcionarios respetables internamente y que no deje una administración, que la próxima autoridad va a heredar, y va a ser un municipio destruido”, vaticinó.

“¿Por qué tapar a los funcionarios que no han hecho bien su gestión? El alcalde debe ser el primero que les diga: hasta aquí llegaron, gracias por sus funciones y ponga gente técnica, que sepa de ciudad”, detalló Cevallos al hablar sobre los integrantes del cabildo capitalino.

“Póngase de lado de los ciudadanos y no de los funcionarios”, le pide Cevallos a Rodas.

Sobre el pedido de salida de 15 concejales a Mauricio Rodas, Carla Cevallos puntualizó: “Firmé no la revocatoria del Alcalde, lo que se le decía es un llamado a que, si no puede poner orden, que si el Alcalde no puede gestionar la ciudad, dé un paso al costado, por esta preocupación de que al próximo alcalde o alcaldesa le va a tomar dos años, si quiera, la mitad de su gestión, tener una institucionalidad adecuada”.

“No me parece responsable, es ese llamado que se le hizo al Alcalde, en vez de irse a conversar con el Alcalde de Guayaquil, irse dos días a Guayaquil, tenía que estar trabajando en su ciudad, y tenía que haberse sentado con los concejales de Quito, nada saca conversando con un Alcalde de Guayaquil, aquí está el problema, no en otro lado”, mencionó.

Carla Cevallos dijo que “es complicado que podamos hacer nuestras funciones, pedimos información no nos dan o nos dan incompleta, se podría pensar que esta hasta manipulada la información que nos entregan a los concejales, nuestra tarea ha sido bastante difícil, bastante indignante de no poder conocer el estado real de la ciudad, ahora nos culpan a los concejales que por eso está así la ciudad, es bastante triste”.

“Los concejales no manejamos la basura, los concejales no manejamos las obras de la ciudad, esos son los graves problemas que tenemos, los concejales no hemos paralizado obras monumentales, que hasta las inauguraron, que no existen y están paradas”, detalló.

Al ser consultada en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre si sería partidaria de la destitución del Alcalde Rodas, respondió: “Si el Alcalde no cambia sus funcionarios y no da pasos de que puede trabajar de una manera digna, dentro del Municipio, obviamente, se tendrá que tomar estas duras decisiones para la ciudad”.

“No es fácil, hay que hacer una reconstrucción del Concejo Municipal, no quiere decir que tal vez el Vicealcalde vaya a ser el nuevo Alcalde, se tendrá que analizar la reconstrucción del Concejo Municipal de Quito, eso no lo podemos hacer así no más, hay que ser bien responsables, si nos metemos en esto, lo tenemos que hacer bien”, sostuvo.

Finalmente, pidió a Rodas que dé pasos de apertura con los concejales.

