Caso Glas: Asambleístas piden a veeduría tomar acciones tras entrega de informe chileno

Legisladores de Revolución Ciudadana, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, proporcionaron documentación a Alfredo Vera para que se lo incorpore en proceso jurídico contra Exvicepresidente Los asambleístas de Revolución Ciudadana, mediante rueda de prensa, presentaron en la Asamblea Nacional, el informe realizado por los diputados chilenos, Hugo Gutiérrez y Guillermo Tellier sobre el proceso penal en contra del exvicepresidente de la República, Jorge Glas. Acompañado de varios legisladores, el coordinador de la veeduría ciudadana que sigue el caso, Alfredo Vera, reiteró que en el documento se evidencia que Glas no abandonó su cargo.

Según la parlamentaria Soledad Buendía, este informe es jurídico, técnico y contiene análisis constitucionales y de los tratados internacionales en función de “las violaciones sistemáticas al debido proceso y a la norma legal vigente en el Ecuador” en el caso de Jorge Glas. “Queremos agradecer a los diputados, que han trabajado conjuntamente con su equipo de asesores juristas para entregarnos este documento”.

“Hacemos la entrega formal al arquitecto Alfredo Vera, coordinador de la veeduría, para que sea incorporado en el proceso del juicio que se está llevando contra Jorge Glas. Además, para que se tomen todas las acciones que, desde esta veeduría que lidera, puedan ser emprendidas para la libertad de un hombre que está injustamente preso y contra el cual no existe ni una sola prueba en su contra y en un proceso en donde se ha violado el debido proceso”, comentó.

Mientras que, Vera, fue enfático en señalar que no se le puede acusar a Glas de no haber acudido a la Vicepresidencia porque no fue su voluntad no hacerlo. “A él lo cogieron preso y estando en prisión, él no podía asistir a la Vicepresidencia. No se le puede imputar, entonces, el abandono del cargo”.

Buendía reiteró que el informe revela que el proceso jurídico del Exvicepresidente está plagado de inconsistencias e irregularidades, empezando por una prisión preventiva innecesaria. Asimismo, la legisladora Liliana Durán, en la misma línea, publicó –a través de su cuenta en Twitter-, que: “El perito de la Fiscalía, Mauricio Romero, quien materializó la información que llegó de Estados Unidos dijo que no consta en la documentación el nombre de Jorge Glas Espinel, ni tampoco las siglas (J.G.)”.

Esteban Melo, hizo lo propio, argumentando una de las razones por las cuales aseguran que Jorge Glas es un preso político: “Porque no se tomó en cuenta que el informe del perito concluyó que la información del pendrive carece de legalidad y autenticidad porque no pudo establecerse la fuente original de la que extrajo la información”.

“Porque la sentencia fue notificada 40 días después de haberse emitido oralmente, lo que significa una violación flagrante al debido proceso, ya que el artículo 621 del COIP otorga el plazo de 10 días para hacerlo, cuestión que no se cumplió”, expuso, de su lado, el asambleísta Mauricio Zambrano.

Cabe recordar que, la semana pasada, el diputado chileno Hugo Gutiérrez entregó el informe jurídico de la visita que realizó, junto a juristas, para conocer el caso del Exsegundo Mandatario, quien fue sentenciado a 6 años de prisión. Del documento se desprende que Glas es un preso político y se concluyó que la Constitución "ha sido avasallada total y cabalmente". (JPM)

Fuentes: Twitter – Ecuadorinmediato.com