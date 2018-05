JUSTIFICACIÓN "No le he fallado a Ecuador", responde Canciller Espinosa y cree que existe "persecución política" por juicio en Asamblea

"Con mucho gusto daré toda la información, estaré dispuesta a responder lo que se me requiera", indicó María Fernanda Espinosa, canciller del Ecuador, se refirió al intento de juicio político en su contra, que se gesta en la Asamblea Nacional, precisando que ella entregará "con mucho gusto" la información que sea requerida, pero advirtió que los legisladores deben respetar el debido proceso, cumplir con tiempos establecidos y tener una argumentación sustentada. Dijo que no le ha fallado al Ecuador y que todo esto se trata de una persecución política.

He sido la primera en atender todas las invitaciones y pedidos desde la Asamblea, afirmó la Canciller Espinosa, quien dijo respetar el rol de control político y fiscalización del ente legislativo.

“He sido la más puntual, cada tres meses he dado sistemáticamente mi informe a la Comisión de Relaciones Internacionales, han hecho invitaciones de jefes de bancada por el tema de la frontera norte, he sido la primera en llegar, en cumplir, en reportar”, acotó.

Explicó que una “imposibilidad física” le motivó no llegar hasta la sesión legislativa, en donde se trató la situación de la frontera norte en la Asamblea Nacional, por la cual fue cuestionada.

“La convocatoria de la Asamblea llega el lunes, entiendo yo, casi a las dos de la tarde cuando estaba subida en un avión volando hacia Rusia”, dijo.

La visita a Rusia, a criterio de Espinosa, “no es algo que improvisamos, es la comisión intergubernalmental de cooperación económica y comercial desde hace dos años, cada dos años ocurre la reunión de la comisión”.

“Esto hace dos años estaba planificado, estaba en pleno vuelo, cuando aterricé en Rusia, esto era el día martes en la tarde-noche, me dicen que estoy convocada, digo: bueno, puedo ahorita interrumpir y regresar, pero las horas del día era imposible, por más que tomaría el primer vuelo, haría todo lo posible, no llegaría sino hasta el miércoles en la noche”, relató.

Respondió de inmediato, afirmó Espinosa, diciendo que estaba en Rusia, solicitando una nueva fecha para comparecer.

Sobre el juicio político en su contra, María Fernanda Espinosa detalló que los legisladores tienen el derecho constitucional y legal de promoverlo.

“El tema es que tienen que cumplir el debido proceso, tienen que cumplir con tiempos establecidos y tener una argumentación sustentada, sólida”, sostuvo.

No obstante, dijo que “con mucho gusto daré toda la información, estaré dispuesta a responder lo que se me requiera”.

“Llevo varios años de servicio público, nadie puede decir que soy una persona que no dedico 20 horas al día a hacer mi trabajo, de lunes a domingo, no le he fallado nunca al Ecuador, en todos estos años, con todo lo que me han buscado y cuestionado, aquí se trata claramente de una persecución política para evitar que Ecuador, no la Canciller esté debidamente representado, a los 45 años, en la Asamblea de la ONU”, afirmó en declaraciones para Telediario.

Los actores políticos que apoyan a la otra candidatura deberán responder porqué de su posición.

“Es una candidatura de país”, sostuvo.

