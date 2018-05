Tito Manjarrez: "Yo he mantenido la cordura sobre el tema. No tengo porqué perder la cabeza"

Se viralizó video en donde se observa a presidente de El Nacional intentar agredir a periodista Luis Baldeón El presidente del club El Nacional, Tito Manjarrez, quien aparece en un video, en el que se observa que intenta agredir al periodista Luis Baldeón, dio sus primeras declaraciones para el incidente, precisando: "No he pedido la cabeza nunca".

Se hizo viral un video en el que se observa cómo el presidente de El Nacional, Tito Manjarrez, intenta agredir físicamente al periodista Luis Baldeón.

El incidente ocurrió ayer antes del partido de la categoría Sub 16 entre El Nacional y Liga Deportiva Universitaria.

Sobre el tema, Manjarrez fue consultado a su ingreso al estadio Olímpico Atahualpa, este domingo.

"Yo he mantenido la cordura sobre el tema. No tengo porqué perder la cabeza, no he perdido la cabeza nunca", dijo el presidente.

Cuando le preguntaron si acudiría a la justicia ordinaria, esquivó el tema: "No hablemos de eso, vengo a disfrutar del partido", precisó.

Luis Miguel Baldeón ha sido uno de los periodistas que más ha criticado el manejo administrativo del club. Según la versión del comunicador, no hubo agresión porque corrió ante el intento del dirigente de golpearlo.

Con información de Bendito Fútbol y Ecuadorinmediato

(PAY)