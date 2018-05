Plantón próximo miércoles para pedir nulidad de sentencia contra Jorge Glas

Ese día se realizará la audiencia en la que se busca dejar sin efecto 6 años de prisión contra ex Vicepresidente Simpatizantes del ex Vicepresidente Jorge Glas y varios políticos convocan a un nuevo plantón a favor de la ex autoridad. La cita será el próximo miércoles 23 de mayo, en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cuando se realice la audiencia de nulidad de los 6 años de prisión que se dictó al ex Segundo Mandatario.