LA HORA (Quito) Abuso de curas a niños: un tema, penosamente, latente

Viernes se conoció otra sentencia, a 20 años de cárcel, de un sacerdote por delitos sexuales contra niños "No creo en la justicia, ni en la justicia divina. El padre violador está vivo, yo sí quisiera verle la cara. Le diría que me arruinó mi vida, en nombre de Dios". Es la frase de un hombre de 64 años, uno de las denunciantes de supuestos abusos sexuales del padre César Cordero Moscocso, rector vitalicio de la Universidad Católica de Cuenca. Su testimonio se difundió por medio de la radio La voz del Tomebamba, luego de que en Teleamazonas salieron los de Jorge Palacios y un hombre que prefirió mantener el anonimato. Los tres eran compañeros en la Escuela Miguel Ortiz, de esa ciudad.

Cuando mira su vida, el hombre de 64 años siente que fue un niño feliz hasta los 6 años. Desde entonces describe un infierno, ya que fue violado desde primero hasta sexto grado. “Terminó el sexto grado y yo supe que el cura quería que yo siguiera en el colegio. Mi madre insistió y dije no. Me puso en otro colegio, yo pensé que el infierno que vivía se había terminado, pero tenía todavía, como hasta ahorita tengo, una venganza, ese rencor. Me considero un desadaptado todavía”. Se le quiebra la voz cuando recuerda: “Yo pensaba ser una mejor gente”.

El caso del cura César Cordero no es aislado. Paralelamente, el portal GK publicó una investigación periodística en el que 10 hombres de Guayaquil relatan los abusos sexuales e incluso actos de tortura a los que fueron sometidos por parte del sacerdote Luis Fernando Intriago, quien trajo al Ecuador el Movimiento Vida Cristiana (MVC) y que durante años fue activista en contra del aborto.

La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano lo expulsó del sacerdocio tras la decisión del entonces arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui, de procesarlo. En la actualidad, la Doctrina tramita la apelación que presentó Intriago.

Según el relato de GK, Arregui recibió la primera denuncia contra Intriago el 10 de febrero de 2014, por parte de Kevin Rivas, uno de los 10 jóvenes, que en 2006, con 15 años de edad, conoció lo que era ‘la dinámica del pecado’, el eufemismo con que Intriago tapaba sus actos.

“Me pidió que me quedara en bóxer. Yo estaba llorando, bastante asustado, balbuceaba... Ese día me amarró, me vendó los ojos, comenzó a picarme el tórax con el dedo, para que sientiera dolor. No me tocó mis partes intimas, gracias a Dios. La dinámica pretendía hacerme ver cómo el pecado me tenía atado, ciego y orillado. Luego me soltó, se fue al baño”, cuenta sobre esa ‘dinámica’ otra de las víctimas. Actualmente, Intriago dirige un grupo de oración de señoras en Urdesa y en marzo de 2018 publicó su libro ‘Madurando en la fe’.

Reacciones

La abogada de Derechos Humanos Martina Rapido rechaza que César Cordero siga constando como rector vitalicio de una universidad. “Es algo terrible que no deberíamos permitir como sociedad. Desafortunadamente, en muchos casos, y no solo en los casos de los curas sino de profesores, cuando se empiezan a hablar de esto, no se aparta a esa persona de sus funciones”, dice. “Lo que es gravísimo, porque, en ocasiones, los presuntos responsables siguen en contacto directo con las víctimas”.

En el caso de Cordero, sigue el reconocimiento social a una persona, lo cual revictimiza a las víctimas. “Suspender a alguien de su cargo no significa desconocer la presunción de inocencia o no permitirle el debido proceso, pero es una precaución y una responsabilidad que deberían tener las instituciones”.

Este Diario no tuvo respuesta de parte de Cordero e Intriago. Sin embargo, previo al reportaje de GK, este último dijo a los reporteros: “Cuidado van a estar dando voces a personas que hacen denuncias desde la oscuridad y sean cómplices de una calumnia”. Luego, su abogado expresó a los periodistas que no habría declaraciones ya que el caso está en investigación. Sin embargo, el Papa Francisco, a propósito de las denuncias por abusos sexuales en Chile, emitió una carta donde consta la posición de la Iglesia frente a los crímenes: “Los problemas que hoy se viven dentro de la comunidad eclesial no se solucionan solamente abordando los casos concretos y reduciéndolos a remoción de personas; esto -y lo digo claramente- hay que hacerlo, pero no es suficiente, hay que ir más allá. Sería irresponsable de nuestra parte no ahondar en buscar las raíces y las estructuras que permitieron que estos acontecimientos concretos se sucedieran y perpetuasen”. (MMD)

El periodismo revelador

° Uno de los casos más emblemáticos del periodismo fue el del Boston Globe, que desenmascaró los escándalos de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos y la forma en que la Arquidiócesis de Boston y la Iglesia Católica en Estados Unidos encubrieron la pederastia de alrededor de 90 curas.

Por la investigación, el Boston Globe ganó el Pulitzer y, en 2015, el cineasta Thomas McCarthy dirigió la película que cuenta esta historia, llamada ‘Spotlight’, que era el nombre del equipo periodístico destinado a esta investigación.

La cinta ganó el Óscar a la mejor película ese año, y en la premiación el productor, Michael Sugar, expresó su preocupación. “Esta película le dio la voz a los sobrevivientes y este Oscar amplifica esa voz que esperamos que se convierta en un coro que resuene hasta el Vaticano”, dijo. “Papa Francisco, es hora de proteger a los niños”.