Informe Gabela entregado a viuda no tiene firma de perito argentino, confirma Ministra de Justicia

"Lo que hemos hecho es presentar lo que tenemos en el archivo", afirmó La Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se refirió a la entrega del informe del perito argentino Roberto Meza a la viuda del General de la FAE Jorge Gabela y explicó que la adjudicación de la documentación por parte de esta Cartera de Estado se dio con los archivos que reposaban en la institución y que se trataría del mismo informe incompleto y sin firma que fue entregado con anterioridad: "Es lo que está en el archivo, ni siquiera soy yo la que firma, sino la persona encargada del archivo del Ministerio de Justicia".

Alvarado habló sobre este tema y manifestó que posterior a la orden del juez para entregar la documentación se procedió a conceder el informe que reposaba en esta Cartera de Estado: “Esta es la primera vez que yo entrego el informe del Caso Gabela, porque antes ha sido seguramente otra administración quien lo entregó. De lo que he escuchado, dicen que es el mismo, bueno tiene que coincidir con lo que está en el archivo, nadie puede inventarse un informe”.

Asimismo, explicó que este es el mismo informe que entregó la ex Ministra Lady Zúñiga, sin la firma del perito argentino y, por tanto, sin la conclusión que busca la viuda de Gabela para encausar la muerte de su esposo como un asesinato: “Lo que hemos hecho es presentar lo que tenemos en el archivo, no tenemos nada que decir porque no ha sido en nuestra administración, ni un informe realizado en estos días”.

Por otra parte, la viuda de Gabela, Patricia Ochoa, señaló que continuará buscando la información levantada por un perito argentino sobre la muerte de su esposo, en donde se aseguraría e este caso no se trató de delincuencia común, sino de un asesinato. Ante esto, se reunió con el Fiscal encargado y pidió que el informe sea devuelto en su totalidad, ya que en las entidades donde reposaba no se encuentra la documentación completa con la firma del perito argentino.

El informe del perito argentino fue entregado al expresidente Correa, a la entonces Ministra de Justicia Lady Zúñiga, a la Fiscalía General del Estado y Contraloría, pues se vinculaba este caso con el de los helicópteros DHRUV, pero en ninguna entidad reposa el informe completo del perito argentino.

(PF)

Fuente: Teleamazonas – Sonorama