"Por temas personales y necesidad de re oxigenación del gabinete", Miguel Carvajal deja Gobierno (AUDIO)

Anunció que no dejará la política y que ahora se dedicará a una re constitución del movimiento Alianza PAIS El ex secretario de la Gestión de la Política, Miguel Carvajal, explicó que su salida responde a "complicaciones personales y he creído necesario tener un respiro, así como la necesidad que he planteado, junto con el presidente Moreno, de un proceso de re oxigenación general del gabinete". Además, sobre las críticas de que el Gobierno se está derechizando, Carvajal destacó que, hasta ahora, no hay ninguna medida que pueda sostener ese argumento" y considera que la designación de Richard Martínez "es por un momento político y económico que exige acuerdos nacionales para enfrentar la estabilidad económica".