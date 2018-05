Rafael Correa rendirá versión sobre caso Balda el jueves 24 de mayo

Fiscalía ha llamado, además, a Rommy Vallejo, ex titular de SENAIN El ex Presidente de la República, Rafael Correa, deberá dar su versión libre y sin juramento sobre el caso del presunto secuestro a Fernando Balda en Colombia, ocurrido en 2012, el próximo 24 de mayo a las 8h00 en el consultado de Ecuador en Bélgica, en donde reside el ex Mandatario.