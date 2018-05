CONAIE exige a Gobierno respetar territorios amazónicos afectados por minería

"Para nosotros, la minería y el petróleo no es desarrollo, es destrucción y muerte", afirmó Jaime Vargas La Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con su representante Jaime Vargas, hizo un llamado de atención al Gobierno por el respeto a las comunidades afectadas por la minería. Anunció que en Napo, realizarán una gran marcha en contra de esta actividad y sus efectos negativos. "Al decir no, no estamos yendo en contra del desarrollo, pero