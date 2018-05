Víctima de violación denuncia presunta negligencia judicial

Verónica Ocaña presentó, públicamente, pruebas de dicho delito y lamentó que sus supuestos victimarios permanezcan en libertad En una rueda de prensa, acompañada por la asambleísta Marcela Holguín, Verónica Ocaña, denunció negligencia judicial. La ciudadana fue víctima de violación y hoy, públicamente, presentó las pruebas del presunto delito, además, lamentó que sus victimarios permanezca en libertad. "Me he cansado de tener que dar mi cara para explicar que no miento", reclamó.