Franklin Samaniego: "Según ex ministros, no existe ningún desmantelamiento de Fuerzas Armadas" (AUDIO)

Audio Mayo 17 - Franklin Samaniego



De hecho, dijo, dieron cifras sobre el presupuesto que se entregó y cómo se venía manejando la situación en frontera El asambleísta Franklin Samaniego se refirió sobre la comparecencia del ex ministro del Interior, César Navas, y del ex ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Explicó que durante la sesión del Pleno de ayer, varios asambleístas hicieron "un show político con un tema tan delicado". Mientras que los ex funcionarios que comparecieron, dijo, "no aportaron nuevos elementos". Además, sobre el anuncio del presidente Moreno de un desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, Samaniego indicó que "a decir de los ministros, no existe ningún desmantelamiento, es más, determinaron el presupuesto que se entregó y cómo se venía manejando todo".