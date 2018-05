"¿Para dónde va investigación de caso Restrepo?", increpa padre de menores a Fiscal Pérez (AUDIO)

Audio Mayo 17 - Pedro Restrepo



Aduce que han pasado 7 años de informe de Comisión de la Verdad y avances son nulos Pedro Restrepo, padre de Santiago y Andrés, desaparecidos hace 30 años a manos de la Policía Nacional exige al fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, que le informe hacia dónde está yendo la investigación de sus hijos. Recuerda que hace unos 7 años la Comisión de la Verdad emitió un informe y se hicieron las primeras diligencias, pero, al momento, todo ha sido infructuoso, pues no se ha avanzado en nada para encontrar a los menores que desaparecieron en el gobierno de León Febres Cordero.

“El caso Restrepo no está cerrado, está lejos de estar cerrado”, así lo aseguró el padre de los dos jóvenes, que desaparecieron hace 30 años y esbozó los tres aspectos fundamentales que todavía están pendiente.

“Los cuerpos de esos niños, sus restos, cadáveres, para que la familia tenga ese alivio espiritual de poderlos enterrar, la verdad total y absoluta de lo que pasó el 9, 10 y 11, 12 de enero, que son todavía verdades que tiene la Policía como su secreto de Estado, para ellos, o ese secreto de mafia policial, que callan todo o lo niegan y el implicamiento a otras personas que fueron cómplices, autores y encubridoras del caso”, detalló.

En la Fiscalía General del Estado, a raíz de la Comisión de la Verdad, que instituyó el ex Presidente Rafael Correa, en 2008, una instrucción fiscal para otros ex policías implicados en el caso.

“Según una denuncia de un mismo ex policía, uno de los policías que estuvieron en el SIC de esa época, cuyos apellidos son Medrano, Gudiño y Fraga, dos de ellos son abogados y fungen de jueces, al menos, uno de ellos, Medrano sigue de juez, creo que Fraga era juez, ya no lo es”, reveló.

La Unidad Especial en la Fiscalía, nombrada tras el informe de la Comisión de la Verdad, debía judicializar los casos conocidos, entre esos, está el caso Restrepo.

“El problema es que van seis, siete años desde eso y el avance de esas investigaciones, de esa responsabilidad, de esa judicialización es totalmente nulo”, criticó.

Confirmó que, a partir del informe de la Comisión, no ha avanzado “nada”. Pedro Restrepo se refirió al proceso que se llevó acabo en las fosas comunes del cementerio de El Batán, donde presumían que podrían estar los cuerpos de los hermanos.

“Marca la constante de la impunidad. Hubo esa denuncia de cuerpos NN en varios cementerios, entre ellos, el cementerio de El Batán, se hizo un gran despliegue de medios de comunicación, la Fiscalía intervino, en esa época creo que estaba Galo Chiriboga, se exhumaron esos cuerpos, entre esos esqueletos aparecía como un cuerpo de aparentemente un niño entre 8 o 9 años, se hizo exámenes de ADN mío, de Martha (su actual esposa), María Fernanda (su hija) para compararlos el ADN, no salió absolutamente nada”, contó.

El padre de los menores señaló que los cuerpos no tenían protocolo de autopsia, no tenían ingreso al cementerio, es decir, “en complicidad con los mismos dueños” del sitio.

“Personas que la Policía mataba, que desaparecía, los enterraba en fosas comunes o NN y no pasó nada, se supone que también a eso le abrieron una investigación, ¿dónde está? Siguen preguntas que siguen en el aire, de una impunidad que se sigue arrastrando”, reprochó.

Según detalló, hasta el Gobierno actual, son 10 regímenes que han pasado por el caso Restrepo.

“De esos gobiernos, el único que se apersonó y tuvo injerencia importante para investigar el caso y para poner la voluntad personal y política en el caso fue el Gobierno del Presidente Rafael Correa: la Comisión de la Verdad, el trasteo en la laguna de Yambo, desclasificación de documentos y se llegó, inclusive, al punto que, hace unos tres años, la Policía estaba dispuesta a pedir perdón a la familia”, recordó, sin embargo, nunca ocurrió.

Al ser consultado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio ¿Por qué es imposible averiguar en la Policía qué pasó con los hermanos Restrepo? Pedro Restrepo responde: “Son los poderes fácticos, la Policía es un poderosísimo que ni Correa, con toda esa valentía que siempre tuvo, con esa decisión, fue capaz de vencer”.

“El Comandante actual de la Policía dijo que no sabía nada del caso Restrepo, que, para él, el caso Restrepo, no era cuestión de la Policía, lo reconocen, lo querían decir por primera vez, que ya era un paso, después vienen a decir que no saben”, increpó.

Sobre la carta que envió al Fiscal General del Estado encargado, Paúl Pérez, Pedro Restrepo mencionó que la misma se basa en una preocupación: los casos, tramitados por la Comisión de la Verdad, no avanzan.

“El fiscal Chiriboga ya no está, el Fiscal Baca no lo tocó, y este Fiscal encargado (le pregunta) ¿para dónde va? Nuestro caso no camina”, reclamó.

“Esa carta es precisamente para que este Fiscal responda ¿qué va a hacer? O ¿qué están haciendo?”, concluyó.

