Carlos de la Torre: "Lineamientos que se tomarían en economía no serían apropiados"

Enfatizó que bajar impuestos, a grandes empresas, no genera mayor producción El exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, señaló que ya ha existido mención por parte de Richard Martínez, nuevo ministro de Finanzas, a ciertos lineamientos que se tomarían en el manejo económico y, a su criterio, "no serían los apropiados dada la situación económica que atraviesa el país, especialmente en materia fiscal". Explicó que la reducción del Impuesto a la Renta, "no ha generado un incremento en la producción" y que deben ser otro tipo de incentivos los que se establezcan. Por ello, negó que a reducción de impuestos y genere producción.