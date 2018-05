ACUSACIÓN: María Elsa Viteri acudirá a Fiscalía y CPCCS-T para denunciar a Contralor Pablo Celi (VIDEO)

Niega mora y advierte: "No puedo estar expuesta al riesgo que supone la probabilidad de abuso de poder" La ex Ministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri, afirmó no estar en mora con la Corporación Financiera Nacional (CFN), razón por la que fue removida de su cargo. Viteri señaló que el certificado emitido por Contraloría obedece a un criterio no verificado: "Su actuar desvanece de cualquier fundamento técnico-profesional que debe promover la Contraloría General del Estado", precisó y anunció que acudirá a la Fiscalía y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) para que se indague a Celi: ""No puedo estar expuesta al riesgo que supone la probabilidad de abuso de poder que el mal uso de sus atribuciones puede originar", dijo.