Ecuador exportará 1´710.000 barriles de Fuel Oil No.6

Volumen ofertado saldrá del país en 9 cargamentos Tras recibir las ofertas y ser evaluadas entre el 14 y 15 de mayo del 2018, la empresa pública PETROECUADOR adjudicó a la empresa PMI TRADING LIMITED., la exportación de 1´710.000 barriles de Fuel Oil No.6. De las 36 empresas invitadas para el concurso internacional, se recibieron 11 excusas y 5 ofertas de las empresas: Glencore LTD., Trafigura PTE. LTD., Vitol INC., PMI Trading Limited y Eni Trading & Shipping S.p.A.