Comandante de Bomberos: Auditor confunde precio de alquiler del helicóptero con precio de venta

Además, sobre el presunto conflicto de intereses, afirmó que "el coronel Valencia reconoce que en 2004 trabajó para esta empresa, pero de ahí ya no trabajó más" Eber Arroyo, comandante general del Cuerpo de Bomberos de Quito, aclaró que los $300 mil, que supuestamente cuesta el helicóptero según el informe del auditor, son de un contrato de alquiler que se realizó en 2015 entre particulares y no es el precio real de la venta de esta aeronave. Explicó que la fábrica les envió un documento "que indica que solo para hacer una inspección mayor del helicóptero cuesta 1 millón 600 mil dólares". Además, sobre el presunto conflicto de intereses que habría, Arroyo expuso que "el coronel Valencia reconoció que en 2004 trabajó para esta empresa, pero no volvió a trabajar más y la ley dice que hay una prohibición de por lo menos 3 años".