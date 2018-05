Patricio Alarcón: "Empresarios no pusimos a Richard Martínez en Ministerio de Finanzas" (AUDIO)

Audio Mayo 16 - Patricio Alarcón



Presidente de Cámara de Comercio de Quito recalcó además, que cambio que se verá en economía del país ya era necesario El presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Patricio Alarcón, negó que el sector empresarial haya tenido acercamientos con el Gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno, para promover el nombramiento de Richard Martínez como nuevo Ministro de Finanzas. Recalcó además, que el cambio que se verá en la economía ya era necesario y espera que las propuestas que le planteen, sean acogidas.

“Yo creo que este anuncio le hace bien al país porque si al ministro Martínez le va bien, al Ecuador le va a ir bien, en términos del crecimiento de la economía, de bajar el déficit fiscal, de aceptar y reperfilar la deuda, de generar fuentes de trabajo, de devolver la competitividad en el sector privado, de que el Gobierno pueda volver a recaudar y que esa sea la base del sustento del manejo de las finanzas públicas y no el endeudamiento o un exceso de tributos”, comentó.

Fue insistente en aseverar que bajando los tributos, devolviendo la competitividad y una vez que se incremente el consumo y las exportaciones, el volumen de ventas crecerá y la economía crecerá. “Todos nos beneficiamos, no con más deudas ni con más impuestos, sino con más volumen de mercados y de consumo”.

La realidad, dijo, es que el Gobierno no puede subir impuestos al ser una promesa del presidente Moreno con la exministra, María Elsa Viteri. “El hueco es tan grande y la economía ha quedado en tal situación, que no es posible que no salga adelante el país por medio de un endeudamiento responsable y con una renegociación de la deuda objetiva, que suba los plazos y baje la tasa de interés”.

“Eso se ha con un conjunto de medidas. No se puede seguir endeudando si es que no existen los cambios adecuados para bajar el riesgo país y bajar la tasa de endeudamiento. No se puede seguir endeudando emitiendo bonos, con preventas petroleras o con multilaterales chinos. Hay que ir a los multilaterales para endeudarse con tasas bajas a plazos largos y hay que reestructurar deudas”, detalló.

Para Alarcón, no es viable cobrar más impuestos ni “exprimir” al consumidor y al sector privado. A su criterio, eso tiene que darse dentro de un proceso. Indicó que la redistribución de la riqueza viene por fomentar al sector productivo generando fuentes de trabajo adecuadas, permitiendo que el emprendimiento se fortalezca, que el empresario grande crezca y venda más para que le pueda comprar al mediano y al chico. “Las oportunidades se tienen que generar para todos y tiene que haber un encadenamiento productivo adecuado definiendo cuál es la estrategia país”.

A decir del empresario, esto no se hace de un día para el otro, sino que es un proceso. “Si el día de mañana deja de subir impuestos y al día siguiente los baja, no es que va a recaudar más de buenas a primeras. Esto se demora. Usted le devuelve competitividad al sector privado y éste, poco a poco, se va fortaleciendo. Si es que usted vende más, va a tener que contratar más; si incrementa su margen operativo porque vende más, generará una utilidad superior”.

“Si es que genera una utilidad superior, va a pagar más impuestos; pero esto entra dentro de un proceso y se demora. Esto no es cuestión de días, esto puede demorarse meses, pero es necesario tomar esas medidas ahora porque cuando no tiene que pagar el anticipo del impuesto a la renta o el impuesto a la salida de divisas y le cobran menos impuestos, puede invertir en capacitación, contratación, etc.”, explicó.

Señaló que el Estado tiene que velar por el bienestar ciudadano y debería tratar de garantizar la seguridad, educación y la salud y regular al sector empresarial y legislar, pero en infraestructura, cuando un país no tiene dinero, quien debe hacer las inversiones adecuadas es el sector privado; sin embargo, tampoco pueden mantener un gasto público enorme que promueve un déficit fiscal de alrededor de US$7.000 millones de dólares. “Todo lo que se pudo haber hecho mal, se hizo durante el periodo del Gobierno anterior, dejando una economía en soletas”.

“Más allá de que va a tener que entrar en el país real o no, es como cuando usted recibe una empresa quebrada o en bonanza. Lamentablemente, al Ministro de Finanzas le va a tocar recibir al país en una situación muy complicada. Por dar un ejemplo, él recibirá una empresa quebrada: tiene que reestructurar pasivos, negociar la deuda, ver la manera de incrementar el volumen de ventas, de generar eficiencia, lo cual es muy difícil”, comentó.

Para Alarcón, es un reto importante, sin embargo, reiteró que era necesario que la economía dé un giro porque “no podíamos seguir viviendo en base a la deuda y el incremento de la recaudación quitando competitividad al sector productivo, que genera 9 de cada 10 fuentes de trabajo y que tiene que seguir contratando para no seguir con las mismas cifras de 60% de subempleo y de empleo no adecuado en este país. No hay otra manera de sacar al país adelante con eso. Los que salen adelante lo hacen por medio del aparato productivo”.

En cuanto a lo político, a criterio del empresario, se está confundiendo conceptos al seguir hablando de ideologías. “Le están dando crédito solo al régimen anterior, mientras que, el presidente Moreno también ganó las elecciones. Más allá de eso, el cambio que se viene es un cambio en cuanto al manejo de las finanzas, de la economía. El presidente Moreno es un hombre mucho más pragmático que el anterior, tiene más sentido común en cuanto al manejo de la economía”.

“Está claro que el país no podía seguir endeudándose para mantener un enorme aparato público. Está claro que no podía mantener un déficit fiscal de alrededor de US$7.000 millones de dólares, que no podía mantener un promedio de intereses de aproximadamente 7,5% con un servicio anual, en los próximos años, que tendría que pagar cerca de US$3.000 millones. Entonces, en vez de invertir en lo que se estaba hablando (seguridad, salud, educación), hay que buscar plata para pagar US$2.000, US$3.000 millones de deuda todos los años”, reclamó.

Según el Presidente de la CCQ, no se trata de quién ganó las elecciones ni de la ideología, sino de sacar adelante el país por medio del sentido común: sumar y restar. “Podemos seguir con ese modelo, con el que se fortalece al Estado, que participa mayoritariamente con la economía; pero cuando bajan los precios de los commodities, ¿qué hacemos?”.

“No era un modelo sostenible, quien debe mover la economía, por medio de la regulación adecuada, atrayendo inversión, exportando más, fortaleciendo la dolarización, trayendo dinero –incluso- con la banca internacional, es el sector productivo. Los empresarios responsables son quienes tienen que generar valor en este país y traer bienestar a la sociedad”, relató.

Sin embargo, han existido críticas desde diversos sectores en cuanto al plan de gobierno que está ejecutando el presidente Moreno, asegurando que no es con el que ganó las elecciones. Para Alarcón, por más que se le deje un programa trazado, el Jefe de Estado no “puede arruinar al país” y debe tomar varias decisiones.

“Entonces, el presidente Moreno tiene que tomar decisiones con mucho sentido común y eso es lo que está haciendo, no está llevando al país para el barranco, no nos está llevando por el mal camino que nos estaba llevando a un sistema castro-chavista el gobierno anterior. Está siendo mucho más pragmático”, añadió durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Agregando que lo que se tienen que esperar son las medidas que se planteen en el proyecto económico que será remitido al Parlamento. “Espero que no elimine compensaciones para el sector productivo, que no suban impuestos para ningún tipo de servicios y que existan los incentivos adecuados para atraer inversión al país. Es una oportunidad de oro porque van a tener mayoría en la Asamblea”.

Según dijo, se enteró el lunes en la noche que Martínez fue designado como Ministro de Finanzas y recalcó que, de acuerdo a lo que conoce, lo eligieron por su perfil, aclarando que, desde el sector empresarial, no tuvieron ningún tipo de injerencia en su selección. “El señor Ministro ahora pasa al sector público, nosotros tenemos que seguir adelante con nuestras propuestas, con nuestra línea y espero que el Ministro acoja nuestros planteamientos, pero tampoco estoy seguro”.

“Nosotros no pusimos al Ministro de Finanzas, no hablamos en el Gobierno para promover a que el señor Ministro entre en esa cartera de Estado. Nosotros nos enteramos el día en el que todos se enteraron por las noticias que lo eligieron a Richard Martínez. Él tiene que manejarse con la independencia y los lineamientos del presidente Moreno y de su gobierno. Nosotros tenemos que mantenernos independientes y manejarnos de una manera prudente para representar al sector productivo. Nosotros no pusimos al Ministro. Al señor Martínez lo eligieron por su capacidad como economista”, recalcó. (JPM)