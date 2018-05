Familiares de periodistas asesinados exigen "toda la verdad" a ex ministros

"Queremos que no oculten nada, que reconozcan qué es lo que no pudieron hacer", afirmó padre de Javier Ortega En los exteriores de la Asamblea Nacional, familiares y amigos del equipo periodístico de El Comercio secuestrado y asesinado por grupos irregulares, realizaron un plantón para exigir al ex ministro del Interior, César Navas, y al exministro de Defensa, Patricio Zambrano, que entreguen "toda la verdad, que no oculten nada y reconozcan lo que no hicieron". Los ex funcionarios informarán, de manera reservada, en el Legislativo sobre sus acciones en la frontera norte.