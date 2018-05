UAFE presenta acusación particular contra Iván Espinel por presunto lavado de activos

Será la primera vez que la entidad actuará como sujeto procesal La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) presentó una acusación particular en el caso del ex ministro Iván Espinel por presunto lavado de activos. Esta será la primera vez que la entidad actuará como sujeto procesal, la cual realizó el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, ROII No. 2018-­004 "en el que se verificó la compra de bienes inmuebles y depósitos en efectivo de altas sumas de dinero".