Ecuador es sede de la competencia de aguas finas más importante del mundo (AUDIO)

Audio Mayo 15 - María Isabel Parra



Evento se realizará 22 y 23 de mayo en Quito y Guayaquil La competencia de aguas finas del mundo, organizada por Fine Water Society, eligió a Ecuador como sede de su edición 2018. María Isabel Parra, gerente de asuntos corporativos de Tesalia CBC, se refirió al evento denominado "Water Tasting Competition", que tendrá lugar el próximo 22 y 23 de mayo en Quito y Guayaquil, respectivamente. La selección de Ecuador como sede de este año se debe a que Agua Mineral Güitig, obtuvo medalla de oro en 2017 como la ‘Mejor Agua Naturalmente Gasificada del Mundo’, en Guangzhou, China.

“Esto nace porque a partir del 2012 hay todo un proceso de expansión de Güitig como el tesoro que es, no solo para los ecuatorianos, sino para el mundo. Ingresamos a ser parte de Fine Water Society, que aglutina a cien marcas distintas de agua, y a partir de eso empezamos a competir”, explicó María Isabel Parra.

Este año Güitig competirá ante un jurado conformado por expertos de clase mundial y especialistas gastronómicos de Estados Unidos, Italia, Argentina, Alemania y Ecuador. El chef guayaquileño Juan Carlos Ordoñez formará parte del jurado internacional. Es la primera vez que un ecuatoriano forma parte de Fine Water Society, y tendrá la oportunidad de calificar a las mejores aguas de mesa del mundo en calidad de jurado anfitrión.

Al referirse al proceso de embotellado de Güitig, Parra aclara que el agua es natural y no se le añade ninguna clase de productos. “Lo único que se realiza es un proceso de filtrado de impurezas. Güitig nace en los volcanes de Ecuador, recorre 5 montañas y llega y se deposita en Machachi, en un ojo de agua, cuya superficie está cargada de naturales, uno de ellos el CO2, que es el gas natural, se mezclan y emergen, ahí es tomada, se pasa por un proceso de filtrado de impurezas mínimo y se embotella, no tiene absolutamente nada, por eso es la burbuja tan perfecta”.

Las fuentes de donde se obtiene el agua están ubicadas en los Andes ecuatorianos y provienen de los deshielos de los volcanes Cotopaxi, Illinizas y Pasochoa. Güitig se creó hace 108 años y actualmente se comercializa también en Centroamérica.

“Esta agua la tenemos tan cerca, y seguramente por eso no se la valora o hemos perdido la conciencia de lo que significa. Un agua fina de mesa es aquella que tiene cualidades de sabor de origen que puede acompañar cualquier tipo de comida, sin alterar su sabor propio. Es decir, el que no tenga añadiduras de ningún mineral o ningún proceso adicional al natural con el que viene hace que no interfiera con los sabores de una comida, no es lo mismo un agua de distinta procedencia. A veces se piensa que el agua es la misma en cualquier parte, y nada más alejado de la verdad”, acotó Parra,

Comenta además que hay otras fuentes de aguas minerales en el mundo. “Se ha determinado que hay siete fuentes en el mundo con características similares a las que tenemos”.

El evento contará con competidores de Croacia, Alaska, Francia, China, Chile y Colombia, quienes participan en distintas categorías. “Hay toda una ciencia detrás del agua embotellada y del agua fina de mesa”, agregó la gerente.

Parra también recordó la historia de Güitig, pues el nombre de la marca surgió porque la gente de Machachi escuchaba continuamente hablar a los científicos alemanes que examinaban el agua, y los moradores al no comprender el idioma europeo, interpretaron la palabra gut (bueno) como ‘güitig’. De ahí que los propietarios de la marca tomaron la decisión de poner ese nombre al producto.

“A finales de los años 1800 los propietarios donde ahora está la planta de embotellamiento y producción de Güitig vieron que esta agua tenia características distintas y llevaron una muestra a Alemania para entender qué características tenía. Güitig en sus inicios fue vendida como una medicina, en una botella verde que tenemos en la planta. Cuando los alemanes probaron el agua, dijeron: gut (bueno) y los locales entendieron güitig. Esto es parte de la mitología del cantón Machachi. Ahí se queda el nombre de Güitig”, comentó.

Parra explica que la marca es miembro del Fondo de Conservación de Agua en Quito, que protege distintas cuencas de los ríos, en el caso de Güitig le compete el Río San Pedro.

“Es importante cuidar la cuenca porque es ahí donde está el verdadero origen, también trabajamos muy de cerca para cuidar la cuenca del río Daule. No solo hacemos mediciones hidrológicas sino que nos preocupamos en conservar el verdadero origen. Trabajamos muy de cerca con el equipo de Ministerio de Turismo, y otras iniciativas”.

“Actualmente tenemos la botella origen y hemos tenido otras que se han hecho con creaciones de diseñadores de moda famosos en el país, como Gustavo Moscoso. La marca está ligada mucho a temas de identidad. Además realizamos distintas combinaciones con elementos autóctonos del país, ya se ha hecho con mora, con piña y distintas mezclas en sus sabores”, agregó.

El evento Water Tasting Competition 2018 se dividirá en dos jornadas: la competencia, que tendrá lugar en las instalaciones de la planta de Tesalia CBC, en Machachi, y la ceremonia de premiación que será en el Hotel del Parque, en el parque Histórico de Guayaquil el 23 de mayo.

Fuente: Ecuador Inmediato Radio