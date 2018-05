Antitaurinos: "Con fallo de Corte Constitucional, Ordenanza 0127 y corridas de toros tendrán que desaparecer" (AUDIO)

Audio Mayo 15 - Freddy Fuenmayor



"Lo que nosotros esperamos es que la CC dictamine en derecho, es decir, obedeciendo al pueblo de Quito", recalcó Freddy Fuenmayor Freddy Fuenmayor, fundador del movimiento de Familias Antitaurinas (FATA), es parte de quienes esperan que el fallo de la Corte Constitucional (CC) sea favorable y ordene la eliminación de las corridas de toros en la capital. Criticó que el Concejo Metropolitano de Quito –"prácticamente taurino"- haya desobedecido el mandato popular expresado en las urnas el 7 de mayo del 2011 y haya "compatibilizado" lo expresado, en un "esperpento" de Ordenanza.

“En la consulta popular del 7 de mayo del 2011, la mayor parte de los ciudadanos de Quito decidimos prohibir los espectáculos cuya finalidad sea dar muerte al animal. Esa fue la pregunta número 8 de la consulta y fue la tercera que se puso en la mesa de discusión porque las cuestionantes que se mandaron en aquella época, cuando se pudo conversar con el entonces presidente Rafael Correa, se puso esta de la prohibición”, recordó.

Indicó que estas fueron variando, por ejemplo, la 3 entró a revisión en la Corte Constitucional, cuando se varió el texto se convirtió en la número 8. Sin embargo, lamentablemente, el Concejo Metropolitano de Quito –“prácticamente taurino”- decidió “encontrarle las cinco patas al gato y buscarle un pero”.

“Según ellos, el pero estaba en la finalidad del espectáculo. Entonces, aparentemente, nosotros habíamos pedido que no se le mate al toro en el ruedo, pero ¿en qué parte de la pregunta decía que no le maten al toro en el ruedo, sino en los corrales, chiqueros o en cualquier otra parte?”, se preguntó.

Fuenmayor admitió que, si bien es cierto que la pregunta no salió como les hubiese gustado, la misma estaba bastante clara, pero sobre todo, su espíritu estaba muy claro, incluso, para los taurinos. “Hay una declaración de un expresidente de plaza que decía que lo que exactamente se pidió es que se prohíban los espectáculos”.

“Entonces, este Concejo, que termina siendo taurino, le hubiésemos puesto la pregunta que sea, igual le ponían el pero. Incluso, en enero, la Comisión Taurina del Concejo estaba reuniéndose para pedirle al Presidente de la República, a través del alcalde de esa época, Augusto Barrera, que deje insubsistente este pedido. Hacen una sesión extraordinaria para el efecto y, prácticamente, todos los ediles deciden que lo óptimo es darle una carta al Jefe de Estado pidiéndole que no tome en consideración la pregunta de los toros”, relató.

Pese al voto favorable para que esta pregunta entre en vigencia, el problema, según comentó Fuenmayor, es la Ordenanza. “Ellos, en vez de acatar lo ordenado por el pueblo, que además, está en el 106 de la Constitución que debe ser de inmediato cumplimiento con so pena de perder el cargo público, lo que hicieron fue reformar la Ordenanza 106 y la transformaron en la 0127, que es el esperpento que tenemos en este momento”.

“Tiene datos súper decidores porque, si aparentemente pedíamos que no se le mate al toro, en la Ordenanza mismo sigue apareciendo la palabra indulto. Entonces, si no se le va a matar al toro, ¿para qué la palabra indulto? Aparece la palabra puntilleo. En la Ordenanza, que la traducen –porque supuestamente iban a compatibilizar la orden del pueblo-, le dejan estos artículos en donde aparece, por ejemplo, la palabra arrastre, pero si el toro nunca iba a morir, ¿para qué el arrastre?”, cuestionó.

Freddy Fuenmayor reiteró que con aquello, el mandato popular nunca se obedeció y, para eso, entre las acciones que se han seguido, se encuentran las demandas de inconstitucionalidad. “Se interpusieron dos, hace más de seis años y medio la segunda, casi siete la primera y recién la CC, hace días atrás, las toma en consideración. Es decir, en este momento, podemos decir que estamos esperando que la Corte Constitucional decida. Lo que tendría que resolver es que los toros deben desaparecer porque eso es lo que pidió el pueblo, de hecho, 674.093 votos tuvimos en Quito”.

“Este rato, lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional falle en derecho, es decir, obedeciendo al pueblo de Quito. Eliminar los toros, eso es lo que pedimos en la consulta popular”, recalcó el fundador de FATA, durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Sin embargo, los pro taurinos reclamarán a su pedido aduciendo que afectó la economía de la capital. Fuenmayor fue enfático en señalar que siempre han dicho que tienen todo el derecho de defender en lo que crean, pero no mentir, manipular y decir medias verdades. “No pueden decir que 9 días, la ciudad de Quito perdió o perdía más de US$100 millones de dólares. Si les preguntamos que de dónde sacaron semejante cifra: de la mantera”, ironizó.

Reconoció, sin embargo, que se generaba un impuesto con esta actividad. “Nosotros pedimos al Municipio de Quito que nos dé información desde el 2004 al 2011, pero en ningún año sobrepasa el medio millón de dólares. Son cifras que van entre US$300 y US$400.000 dólares”.

Esperarán al dictamen de la Corte Constitucional y, prevén que, si su decisión es favorable a su demanda, el Municipio de Quito tendrá que rever la Ordenanza 0127. “Hace poco, la CC falló en la prohibición en Ambato y Latacunga, al ingreso de menores de 18 años a estos eventos. De igual manera, este fallo tendrá que ser obedecido y la Ordenanza tendría que desaparecer y los toros, así como lo pidió la mayoría del pueblo, también”.

“Si bien es cierto las cifras pueden estar frías, pero a la consulta popular fuimos quienes teníamos la edad para votar, ¿qué pasa con el resto de gente que no votó?, es decir, los niños y jóvenes hasta los 15 años. Si se hacen encuestas de niños menores, van a ver cómo arrasamos con el hecho de que el maltrato animal ya no es considerado, ya no está dentro de las opciones éticas”, finalizó. (JPM)