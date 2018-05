Arrestar a Julian Assange es prioridad, dice fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions

Cargos contra fundador de WikiLeaks ya se habrían redactado El arresto del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ahora es una "prioridad" para Estados Unidos, dijo el fiscal general, Jeff Sessions. Horas después, la CNN informó que las autoridades habían preparado cargos contra Assange, que actualmente se encuentra recluido en la embajada ecuatoriana en Londres.

Donald Trump prodigó elogios en el sitio web anti-secreto durante la campaña de las elecciones presidenciales: "Me encanta WikiLeaks", dijo una vez en un mitin, pero su administración ha adoptado un tono diferente.

Al preguntársele si era una prioridad para el departamento de justicia arrestar a Assange "de una vez por todas", Sessions dijo en una conferencia de prensa en El Paso, Texas, el jueves: "Vamos a intensificar nuestro esfuerzo y ya estamos intensificando nuestros esfuerzos". En todas las filtraciones. Este es un asunto que ha ido más allá de lo que yo sé. Contamos con profesionales que han estado en el negocio de seguridad de los Estados Unidos durante muchos años que están sorprendidos por la cantidad de filtraciones y algunos de ellos son bastante graves”.

Él agregó: "Así que sí, es una prioridad. Ya hemos empezado a intensificar nuestros esfuerzos y siempre que se pueda presentar un caso, buscaremos encarcelar a algunas personas”.

Citando a funcionarios anónimos, la CNN informó que los fiscales han tenido problemas para saber si Australia está protegida de enjuiciamiento por la primera enmienda, pero ahora creen que han encontrado un camino a seguir. Un portavoz del departamento de justicia se negó a comentar.

Barry Pollack, abogado de Assange, negó tener conocimiento de un enjuiciamiento inminente. "No hemos tenido comunicación con el Departamento de Justicia y no me han indicado que presentaron cargos contra el Sr. Assange", le dijo a CNN. "No quisieron tener ninguna discusión, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, que nos informaron cuál es el estado del señor Assange en las investigaciones pendientes. No hay ninguna razón por la que WikiLeaks deba ser tratado de manera diferente a cualquier otro editor”.

Las autoridades estadounidenses han estado investigando a Assange y WikiLeaks desde al menos 2010 cuando publicó, en cooperación con publicaciones como The Guardian, más de un cuarto de millón de cables clasificados de las embajadas estadounidenses filtrados por la denunciante del ejército estadounidense, Chelsea Manning.

Los políticos republicanos expresaron su furia en ese momento, acusando a Assange de traición, y el mismo Trump le dijo a un entrevistador: "Creo que es vergonzoso, creo que debería haber como la pena de muerte o algo así".

Todo eso cambió durante las elecciones cuando WikiLeaks publicó correos electrónicos adquiridos a través de hackers respaldados por rusos del Comité Nacional Demócrata y la campaña de Hillary Clinton. Trump y sus asociados se aprovecharon de las revelaciones, y las citaron con gusto durante los discursos, lo que provocó acusaciones de oportunismo cínico.

Ahora en el poder, su actitud parece haber vuelto a la ortodoxia republicana. En un discurso la semana pasada en un discurso en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, el director de la CIA, Mike Pompeo, dijo: "Es hora de llamar a WikiLeaks por lo que realmente es: un servicio de inteligencia hostil no estatal a menudo incitado por actores estatales como Rusia".

Agregó: "Julian Assange no tiene libertades de primera enmienda. Está sentado en una embajada en Londres. Él no es ciudadano estadounidense”.

Pero las autoridades estadounidenses no pueden tocar a Assange mientras él permanece en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña, buscando evitar una orden de arresto por acusaciones de violación en Suecia. El candidato socialista Lenin Moreno, quien ganó las recientes elecciones en Ecuador, ha prometido no extraditar a Assange.

Fuente. The Guardian

